Finnair отменяет более 250 рейсов из-за забастовки почтальонов

В понедельник, 25 ноября, финская авиакомпания Finnair отменяет более 250 рейсов, в том числе в Россию, сообщила компания. Причина отмены — забастовка сотрудников финской почты.

«Запланированная на понедельник забастовка Профсоюза авиаотрасли (IAU) в поддержку сотрудников почты окажет значительное влияние на наши рейсы… Из-за забастовки IAU нам пришлось отменить большинство наших рейсов в понедельник»,— говорится в сообщении авиакомпании.

Отмена коснется рейсов Хельсинки — Санкт-Петербург и Хельсинки — Москва. Пассажиры отмененных рейсов получат необходимую информацию по почте или в sms-сообщении.

Профсоюз намерен продолжать забастовку до 23 декабря. Она началась 11 ноября. Главной причиной называют перевод работников из одного юрлица в другое. Вместе с этим почтальоны будут переведены в другой профсоюз, изменения коснутся оплаты труда. Забастовка охватывает около 10 тысяч работников почты.