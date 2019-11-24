Ватиканский композитор представил в Москве ораторию о русском святом

24 ноября в концертном зале «Зарядье» состоялась российская премьера оратории «Андрей Рублёв», которая была написана ватиканским композитором монсеньором Марко Фризиной. Он сочинил это музыкальное произведение в 2018 году к 30-летию прославления Андрея Рублёва в лике святых.

«Для меня Андрей Рублёв — один из самых притягательных христианских художников,— признался “Ъ” композитор.— Я был еще семинаристом, когда произошло мое знакомство с иконописью Андрея Рублёва. В ней я открыл для себя красоту веры, выраженной в форме и цвете. Его душа переводила веру в образы».

В «Зарядье» произведение ватиканского композитора исполнили Московский Синодальный хор, Молодежный Синодальный хор и хор Богоявленского кафедрального собора в Елохове, а также оркестр Voce Anima. Оратория была исполнена одновременно на итальянском и русском языках. «Это произведение в своем роде уникально потому, что впервые в истории католический священник написал музыкальное произведение на тему русского святого»,— сказал “Ъ” главный дирижер и художественный руководитель Синодального хора Алексей Пузаков.

«В оратории автор использовал сюжет-легенду встречи иконописца Даниила Чёрного со своим учителем Андреем Рублёвым,— пояснили организаторы концерта.— Рублёв встает перед искушением описать суровую действительность такой, какая она есть в реальной жизни. Но его останавливает глубокое внутреннее понимание настоящей красоты. Понимание того, что Бог не оставляет свой народ, того, что настоящая реальность — это любовь между Создателем и творением, которую никакая жестокость не сможет поколебать».

Первое исполнение оратории «Андрей Рублёв» состоялось 20 января 2019 года в Ватикане, в кафедральном соборе Рима — базилике Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме. Ораторию исполнили Московский Синодальный хор и хор Римской епархии, а также итальянский симфонический оркестр Fideles et Amati. «Думаю, что подобные концерты могут помочь церквам в достижении взаимного уважения и дружбы,— считает монсеньор Марко Фризина.— Музыка — это совершенно особое средство встречи, она создает мосты между традициями и культурами, объединяет людей и возвышает их духовно».

Павел Коробов