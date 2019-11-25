Переработчика оставили без рыбы

Крупный производитель рыбных консервов «Доброфлот» может остаться без инвестиционных квот на вылов около 14 тыс. тонн минтая и сельди в год. Структура группы должна была получить это право после ввода рыбного завода за 1,7 млрд руб., но у Росрыболовства возникли претензии к проекту из-за замены оборудования. У компании высокие шансы оспорить решение в суде, но такие инциденты могут снизить приток инвестиций в отрасль, считают эксперты.

О том, что у входящего в ГК «Доброфлот» АО «РК "Новый мир"» возникли сложности с получением инвестиционных квот на добычу рыбы, “Ъ” рассказал управляющий группы Александр Ефремов. РК «Новый мир» должен был получить квоты на вылов примерно 12 тыс. тонн минтая и 1,8 тыс. тонн сельди в год в обмен на строительство рыбного завода годовой мощностью 60 тыс. тонн продукции, рассказывает господин Ефремов. Распределяться квоты должны на 15 лет. По его словам, в проект было вложено более 1,7 млрд руб., завод был введен в эксплуатацию 26 сентября. Спустя четыре дня компания уведомила Росрыболовство о завершении проекта, но до сих пор не получила квоты, сообщил господин Ефремов.

По собственным данным, «Доброфлот» выпускает свыше 120 млн банок рыбных консервов в год. Ведет добычу рыбы на 15 судах, переработку — на трех плавзаводах. В 2018 году выручка одной из основных структур группы АО «Южморрыбфлот» выросла на 10,19%, до 10,2 млрд руб., чистая прибыль — на 76,15%, до 530,15 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакса»).

В «Доброфлоте» связывают проблему с отрицательным голосованием представителей Росрыболовства во время проверки завода комиссией с Минпромторгом и Минвостокразвития. Предприятие было признанно соответствующим инвестиционному соглашению четырьмя голосами против двоих, говорит Александр Ефремов. По его словам, представители Росрыболовства голосовали против, поскольку компания заменила изначально указанное в проекте оборудование по производству филе на более производительное. В Минпромторге подтвердили проверки, перенаправив вопросы о распределении квот в Росрыболовство. В агентстве и в Минвостокразвития комментарии не предоставили.

Компании не впервые сталкиваются со сложностями получения квот после завершения инвестиционных проектов. В конце 2018 года камчатский производитель рыбной продукции «Витязь-Авто» (бренды Kamvita и Maridel) ввел завод по переработке минтая, но квоты не получил. Росрыболовство объяснило отказ отсутствием на заводе одной из двух заявленных машин для производства фарша, писала газета «Ведомости». В феврале 2019 года «Витязь-Авто» оспорила действия Росрыболовства в Арбитражном суде Москвы, после чего компанию включили в перечень принятых инвестиционных проектов на распределение квот на 2020 год.

РК «Новый мир» готов обратиться в суд, если квоты не будут предоставлены, говорит Александр Ефремов. Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк оценил примерную стоимость годового объема вылова по неполученным компанией квотам в 1,5 млрд руб. По словам управляющего партнера УК «Право и бизнес» Александра Пахомова, завод РК «Новый мир» был принят комиссией как соответствующий соглашению, так что у Росрыболовства возникли обязательства по изданию акта об утверждении квот, как и в случае с «Витязь-Авто». У «Доброфлота» высокие шансы на успешную защиту своих интересов в суде, уверен юрист.

Начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян предупреждает, что подобные инциденты негативно сказываются на доверии бизнеса к госорганам, и в таких случаях о серьезных инвестициях в отрасль говорить не приходится, заключает аналитик. В октябре 2019 года замглавы Росрыболовства Петр Савчук говорил, что по программе инвестиционных квот уже инициировано строительство более 40 судов и 26 заводов на сумму свыше 180 млрд руб.

Алексей Полухин