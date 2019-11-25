Дуэль за перевыборы на «Черной речке»

Как стало известно “Ъ”, партия «Справедливая Россия» и экс-кандидат в муниципальные депутаты от этой партии Павел Чупрунов подали в суд на ИКМО «Черная речка». В своем заявлении они требуют отменить результаты выборов в муниципалитете по всем четырем округам. Мотивировочная часть — неисполнение решения суда ИКМО, вследствие которого господин Чупрунов незаконно не смог принять участие в выборах. Эксперты полагают, что исход данного дела определит будущее спикера ЗакСа Вячеслава Макарова («Черная речка» — часть его «вотчины»).

Господин Чупрунов рассказал “Ъ”, что долго планировал подачу этого заявления (документ имеется в распоряжении редакции). Время ушло на подготовку, сбор информации и частных определений по прежним искам, поданным к ИКМО «Черная речка». Сам кандидат в кандидаты пытался подать документы о выдвижении на протяжении шести дней (имели место фейковые очереди, из-за которых прорваться в комиссию было невозможно).

По прошествии шести дней в ИКМО «Черная речка» прибыли представители Центральной и петербургской избирательных комиссий. Именно благодаря им ряду кандидатов, в том числе Павлу Чупрунову, удалось подать документы. Затем последовали отказы в регистрации по различным предлогам, среди которых были неуказанные незначительные сведения или переставленные местами слова, что не является причиной для отказа.

С этим господин Чупрунов боролся с помощью СПбИК, а потом и в судах. Городской и Приморский суды вставали на его сторону, и окончательным их решением ИКМО была обязана зарегистрировать господина Чупрунова кандидатом и внести в бюллетени. Сделано этого не было, даже вопреки визитам судебных приставов. Теперь кандидат намерен оспорить результаты выборов по всем округам в «Черной речке» и добиться перевыборов.

На его сторону вставала даже ЦИК, а ее председатель Элла Памфилова несколько раз говорила об этом муниципалитете на своих заседаниях. В частности, говоря о бывшем главе ИКМО Михаиле Доброхотове, который стал главой местной администрации после выборов, она говорила, что сведения о его действиях «следует передать в правоохранительные органы».

Ранее госпожа Памфилова критиковала председателя петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова (обвиняла во вмешательстве в выборы,— он подтвердил обвинения, сказав, что «сделал все для победы "Единой России"»), который, по данным СМИ, контролирует все муниципалитеты Петроградского района с помощью родственников, друзей и сослуживцев на должностях в этих муниципалитетах. Также к «вотчине Макарова» относят и «Черную речку».

Господин Чупрунов полагает, что у него есть все шансы на победу в этом деле. «Мы подали иск, знаем Приморский райсуд, знаем, что судьи там не раз принимали нашу сторону. Вопрос только в том, как потом поведет себя Городской суд (Павел Чупрунов убежден, что ИКМО «Черная речка» подаст апелляцию.— “Ъ”). Если победа будет одержана, то перевыборы будут назначены, я полагаю, в сентябре следующего года. К ним нужно будет серьезно готовиться, потому что единороссы в МО "Черная речка" готовятся уже сейчас: проводят встречи с местными жителями, устраивают для них разные мероприятия — от лекции про экстремизм до, условно, конфет в почтовые ящики. Видимо, все как учил Вячеслав Макаров. Нашей команде нужна будет поддержка, перед выборами многие петербургские политики говорили мне, что "Черная речка" — "мертвый" муниципалитет и тратить на него время не стоит. Но это мой дом, где мне еще быть? Надеюсь, на перевыборах оппозиция договорится и пойдем одной командой, без спойлеров, как это было на прошедших выборах, вместе с поддержкой "Объединенных демократов", Штаба Навального, партии "Яблоко" и "Справедливая Россия". Только в этом случае удастся опрокинуть макаровских "единороссов"»,— уверен господин Чупрунов.

Политолог и доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает, что этот суд будет принципиальным вопросом для спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. «Для получения необходимого результата на "Черной речке" были брошены все силы — там были зачищены все кандидаты и пришли только угодные. Теперь для Вячеслава Серафимовича это дело чести — оставить все как есть. Если суд признает, что там были нарушения, то это в первую очередь будет страшным ударом по репутации господина Макарова. Если так случится, то это будет новым открытием в нашей политической истории, но шансы на это стремятся к нулю»,— полагает эксперт.

Вице-президент РАПК (Российской ассоциации политических консультантов) Петр Быстров убежден, что исход судов зависит от взаимоотношений Вячеслава Макарова и администрации Петербурга. «Нам известно, что уже два решения состоялись в судебных органах, вследствие которых кандидаты-истцы получили мандаты (отменены результаты выборов на двух участках в МО "Новоизмайловское" и МО № 7), которые стали "звоночками" для Вячеслава Макарова. Вероятность запуска процесса по пересмотру результатов голосования в других муниципалитетах будет зависеть от его дальнейшего поведения, которое пока не очень соответствует представлениям о правильной линии в Смольном. К тому же "Черная речка" — базовый муниципалитет для председателя ЗакСа. Местную администрацию там с недавнего времени возглавляет его бывший помощник (Михаил Доброхотов), поэтому ситуация в этом муниципалитете, как и в других, относящихся к вотчине, напрямую влияет на выборы в ЗакС для самого спикера. Исход суда во многом будет говорить об отношении городской администрации к дальнейшему нахождению господина Макарова в той должности, в которой он сейчас находится»,— убежден Петр Быстров.

Олег Дилимбетов