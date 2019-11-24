Олигарх уложил в больницу банкира

Глава правления украинского Приватбанка Петр Крумханзл попал в больницу после занятий в спортзале. По неподтвержденным данным, у руководителя крупнейшего государственного банка Украины случился инфаркт. В его ситуации это неудивительно: гражданин Чехии Петр Крумханзл является фигурантом нескольких уголовных дел и личным врагом бывшего крупнейшего акционера «Привата» Игоря Коломойского. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов.

О том, что господин Крумханзл оказался в реанимационном отделении одной из больниц города Днепр, первым сообщил депутат от «Слуги народа», журналист принадлежащего Игорю Коломойскому телеканала «1+1» Александр Дубинский. В своем Telegram-канале депутат написал, что банкир госпитализирован с инфарктом и находится в общей палате на шесть человек.

В самом финансовом учреждении поначалу отрицали факт госпитализации своего шефа, но в конце концов пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга признал, что господин Крумханзл находится в больнице.

При этом в банке уверяют, что речь не идет о тяжелом заболевании главы правления.

«Была необходимость в медицинской помощи и диагностике. Господин Крумханзл чувствует себя хорошо, никакой угрозы здоровью нет. Сейчас он находится в больнице. После пары дней отдыха и реабилитации вернется к работе»,— сказал Олег Серга в комментарии сайту Liga.net, а на своей странице в Facebook разместил короткую запись: «Не дождетесь».

Однако Александр Дубинский уверен, что банкир тяжело болен, и, не скрывая злорадства, пишет, что Петру Крумханзлу придется покинуть Украину.

«Сбывается зловещий тост Коломойского: чтобы этот представитель Waffen-SS отправился домой в любом виде»,— написал господин Дубинский.

У Игоря Коломойского есть все основания не любить чешского банкира. Петр Крумханзл пришел в Приватбанк после национализации этого финансового учреждения в декабре 2016 года. До национализации господин Коломойский был совладельцем банка, ему принадлежало больше 41,5% акций «Привата», которые позже отошли государству. И сейчас Петр Крумханзл фактически возглавляет кампанию по противодействию Игорю Коломойскому, который через суды пытается добиться признания национализации незаконной и отменить уже вынесенное решение, предписывающее ему возместить убытки государства, понесенные после национализации Приватбанка.

Речь идет о $5 млрд — именно такую сумму пришлось изыскать в госбюджете для компенсации «плохих» кредитов, розданных, согласно заявлениям руководства Национального банка Украины, структурам, близким к Игорю Коломойскому и его бизнес-партнерам.

Сейчас состояние олигарха оценивается примерно в $1,6 млрд, то есть оно втрое меньше выдвигаемых к нему финансовых претензий, и судебное решение, вынесенное не в пользу господина Коломойского, будет грозить ему серьезными проблемами. Причем нынешнее руководство Приватбанка прямо говорит, что сделает все для того, чтобы вернуть пропавшие из банка деньги.

«Моя задача очень проста и понятна — вернуть деньги, выведенные из банка. Мы утверждаем в судах, что есть конкретные люди, которые вывели из банка огромные суммы, есть множество фактов и доказательств, которые просто нужно расследовать»,— говорил в октябре в интервью изданию НВ Петр Крумханзл.

В этом же интервью Петр Крумханзл обратил внимание на то, что Игорь Коломойский имеет немалое влияние на парламент и президента Владимира Зеленского, что увеличивает риски как для Приватбанка, так и для украинской экономики в целом. Дело в том, что национализация крупнейшего банка страны была согласована с Международным валютным фондом (МВФ), представители которого прямым текстом требуют от властей Украины гарантий того, что Приватбанк не вернут прежним собственникам, крупнейший из которых — Игорь Коломойский — находится под следствием в США, где его подозревают в коррупции. В случае если суды примут решение в пользу олигарха, МВФ может прекратить программы помощи Украине, от которых экономика государства все еще очень зависима.

Бизнесмен Игорь Коломойский Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ

Судя по тому, что в субботу очередная миссия МВФ покинула Киев без согласованной программы помощи Украине на следующий год, гарантий того, что «Приват» не вернут прежним хозяевам, представители фонда пока не получили. Более того, Игорь Коломойский заявил изданию Kyiv Post, что Приватбанк скоро вернется в его собственность и в МВФ знают об этом. Главе офиса президента Андрею Богдану после этих заявлений пришлось объясняться перед журналистами. Он рассказал, что Игорь Коломойский такими заявлениями пытается привлечь к себе внимание.

Прошедший визит миссии МВФ вообще оказался довольно скандальным. Так, несколько дней назад на анонимном Telegaram-канале «Трубу прорвало» была выложена аудиозапись разговоров, якобы сделанных в кабинете главы Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Голос одного из говорящих действительно похож на голос руководителя ГБР, причем из записи следует, что господин Труба получил распоряжение прекратить преследование Петра Крумханзла на время работы в Киеве миссии МВФ. Распоряжение это, утверждают авторы канала, поступило от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя офиса президента Андрея Богдана.

О каких конкретно делах в отношении главы правления Приватбанка идет речь, из опубликованного разговора не ясно. Ранее сам господин Крумханзл говорил, что правоохранители обвиняют руководство банка в нецелевом расходовании средств: при наличии в структуре банка пресс-службы правление наняло пиар-агентство и при наличии собственного юридического отдела — юридическую компанию.

Однако на уходящей неделе выяснилось, что одними лишь кадровыми вопросами претензии силовиков к банкиру не ограничиваются. Упомянутый выше Александр Дубинский опубликовал 21 ноября список уголовных дел, в которых фигурирует господин Крумханзл.

Согласно опубликованным депутатом данным, в отношении главы правления Приватбанка проводится сразу два досудебных расследования — о незаконном отстранении от работы одного из сотрудников и о злоупотреблении служебными полномочиями.

Кроме того, он же является фигурантом двух уголовных дел. Одно из них возбуждено полицией и касается нецелевого расходования средств. Другое же расследуется днепропетровским областным управлением Службы безопасности Украины (СБУ) и возбуждено по статье «Шпионаж». Сотрудники СБУ проверяют информацию о том, что Петр Крумханзл, пользуясь своим служебным положением, собирал данные, представляющие государственную тайну. Откуда у силовиков эта информация, из публикации господина Дубинского непонятно.