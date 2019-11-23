Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Миссия МВФ по итогам работы на Украине 14–22 ноября рассказала о прогрессе в переговорах и заявила о необходимости продолжения дискуссий для заключения договоренности о новой программе сотрудничества. Они продолжатся в последующие недели.

«Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях в отношении мер и реформ, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ»,— приводит «Интерфакс» заявление главы миссии Рона ван Родена. Фонд оценил прогресс, достигнутый Киевом в последние несколько месяцев на пути реформ.

Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5–6 млрд. В сентябре МВФ и Киев не договорились о выделении нового кредита. По информации источников, основных причин отказа миссии несколько: а именно, решение Киева о национализации Приватбанка, неясность с окончательной версией госбюджета на 2020 год, а также ситуация вокруг Нацбанка.

Напомним, в рамках очередной программы stand-by в 2018 году Украине был предоставлен кредит в $3,9 млрд на 14 месяцев. $1,4 млрд были выданы сразу, а получение дальнейших средств зависело от выполнения условий МВФ. В сентябре 2019 года глава Нацбанка Украины заявил о выполнении всех условий МВФ по программе stand-by.

О планах Киева на оздоровление экономики страны — в материале “Ъ” «Украинской экономике поручено расти».