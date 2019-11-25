«Аларм-Моторс» вырос за счет УАЗ

Группа компаний «Аларм-Моторс» открыла в Петербурге новый дилерский центр УАЗ, где будет представлена линейка внедорожников и коммерческих автомобилей марки. Теперь на общих площадях автоцентра на Коломяжском проспекте автодилер будет вести деятельность по двум брендам — УАЗ и Ford, представленным в России группой Sollers. Обновленная концепция автосалона, по мнению экспертов, позволила сформировать самый крупный центр по продаже коммерческих автомобилей в городе. В «Аларм-Моторс» рассчитывают, что 40% от объема продаж отечественного бренда придется на корпоративных и государственных заказчиков.

Группа компаний «Аларм-Моторс» открыла новый дилерский центр УАЗ на площадке автосалона «Аларм-Моторс Север» на Коломяжском проспекте, который она с 2012 года арендует у одной из компаний, принадлежащих Ульяновскому автозаводу. Инвестиции в открытие дилерского центра площадью 3,5 тыс. кв. м, более половины которого занимают станция технического обслуживания и малярно-кузовной цех, составили 40 млн рублей. Здесь будут полностью представлены линейки внедорожников и коммерческих автомобилей УАЗ, а также коммерческие автомобили Ford. По словам генерального директора аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, новая концепция автосалона, где под одной крышей объединились сразу два бренда, делает его крупнейшим центром в Петербурге по продаже коммерческих автомобилей.

В следующем году «Аларм-Моторс» планирует реализовать в автосалоне более 500 автомобилей УАЗ и свыше 1500 коммерческих автомобилей Ford Transit. «В сентябре УАЗ вывел на рынок новый "Патриот" с автоматической коробкой передач. Заявки на него уже составляют больше половины от всего объема продаж модели. Также и Ford совсем недавно провел обновление своего флагмана коммерческой линейки — модели Transit»,— говорит генеральный директор «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. В компании рассчитывают, что около 40% от объема продаж отечественного бренда будет приходиться на корпоративных и государственных заказчиков.

«По автомобилям Ford Transit у "Аларм-Моторс" в Петербурге осталось два конкурента — "Рольф" и "Максимум". По части УАЗ основным конкурентом будет "Город русских машин"»,— поясняет Михаил Чаплыгин. Также, по информации господина Чаплыгина, на фоне планов «Аларм-Моторс» по открытию дилерского центра на Коломяжском закрылся автосалон марки на Богатырском проспекте, принадлежавший дилеру «Элан-Моторс».

Марки, представленные в дилерском центре на Коломяжском проспекте, не являются конкурентами друг для друга, поскольку находятся немного в разных сегментах, говорят в аналитическом агентстве «Auto-Dealer-СПб». «У УАЗ есть линейка внедорожников — это то, что предпочитают охотники, рыболовы или фанаты марки. Коммерческая линейка заточена на грузоперевозки — "УАЗ Профи", есть автомобиль и для пассажирских перевозок — так называемая "Буханка". Ford Transit — это исключительно коммерческий автомобиль, его модификации могут быть как для пассажирских, так и для грузовых перевозок и социального сектора. По классу пассажирских перевозок он выше, чем "Буханка". Как раз обе марки пересекаются в социальной сфере, где есть госзаказ, но их автомобили закупают разные службы: например, полиция предпочитает УАЗ, а службы скорой помощи — Ford Transit»,— поясняет генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

По итогам девяти месяцев текущего года продажи в сегменте коммерческих авто в Петербурге упали на 12% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. «Всего было реализовано 6772 автомобиля. Это связано с прекращением производства в Нижнем Новгороде Mercedes-Benz Sprinter, который неизменно входил в топ-5 самых популярных автомобилей сегмента. Если его не учитывать, то сокращение продаж будет 6%»,— поясняет Михаил Чаплыгин. Также повлияли падение реализации лидера сегмента — модели «ГАЗель» и сокращение продаж у основных моделей УАЗ, отмечает он.

Мария Кузнецова