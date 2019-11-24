Личные данные соискателей в УБРиР обнаружили в мусоре на улице в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга обнаружили в мусоре на улице пачку документов с персональными данными соискателей на вакансии в Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и в ВУЗ-банк (находится в санации УБРиР), сообщил паблик «Типичный Екатеринбург».

В пресс-службе УБРиР сообщили, что сотрудник, вынесший из банка анкеты, допустил грубые нарушения внутренних правил. «За действия своего сотрудника УБРиР приносит извинения соискателям, анкеты которых оказались вне банка. Сотрудники УБРиР приняли меры, чтобы изъять бумаги с того места, где они были найдены. Отметим, что никакая клиентская информация, в том числе составляющая банковскую тайну, в этих документах не содержалась»,— подчеркнули в банке.