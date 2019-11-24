Пилот рейса Москва—Анапа умер после экстренного приземления в Ростове-на-Дону

Пассажирский самолет «Аэрофлота» Airbus 320, следовавший рейсом Москва—Анапа, экстренно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону Платов из-за плохого самочувствия второго пилота. Позже он скончался, сообщил «РИА Новости» представитель Южного следственного управления на транспорте СКР.

«Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал»,— рассказал собеседник агентства. Проводится доследственная проверка. Самолет продолжит свой путь, сообщили в аэропорту.

В пресс-службе «Аэрофлота» «РИА Новости» сообщили, что решение совершить вынужденную посадку в Ростове принял командир воздушного судна для скорейшего оказания медицинской помощи. «К сожалению, медикам спасти пилота не удалось, он скончался в машине скорой помощи»,— сказал собеседник агентства