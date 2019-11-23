Медведев пообещал сохранить советские акты о льготах и правах

Председатель «Единой России» премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что нормативные акты, установившие льготы и права граждан в советский период, отменены не будут.

«Ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен, даже, если этот нормативный акт действует 50 или 70 лет,— сказал господин Медведев на съезде партии.— Отмена таких документов возможна только с принятием дублирующего документа на уровне российском».

Дмитрий Медведев заявил, что все, что касается льгот, установленных актами СССР или РСФСР, на переходный период сохранится. «Пусть никто не волнуется. Все будет нормально, хуже никому не сделаем»,— сообщил премьер-министр, комментируя процесс отмены избыточных советских актов для улучшения условий работы бизнеса.

Господин Медведев говорил, что съезд сосредоточится на кампании по выборам в Госдуму 2021 года. Таким образом, он официально стал предвыборным. Съезд партии посетил президент Владимир Путин.

Превью к съезду читайте в публикации “Ъ” «Президент пропишет обновления».