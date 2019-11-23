Биткойн попал под китайский пресс

Стоимость биткойна в пятницу впервые за последние пять месяцев опускалась ниже уровня $7 тыс. За неделю криптовалюта потеряла в цене более 18%. Обновлению многомесячного минимума способствовали сообщения об ужесточении контроля за виртуальными активами со стороны китайских властей. На курс начинает влиять и отток ликвидности в традиционные активы, такие как акции, облигации и золото, стоимость которых с начала года демонстрирует уверенный рост.

В конце недели курс биткойна обновил многомесячный минимум, опустившись ниже уровня $7 тыс. По данным торговой площадки CoinMarketCap.com, по состоянию на 17:20 стоимость ведущей виртуальной валюты составляла $6,95 тыс., что на 6,7% ниже значений закрытия четверга. Впрочем, продолжения игры на понижение не последовало, и к 20:30 ее курс стабилизировался возле отметки $7,1 тыс. Однако даже с учетом этого восстановления курс биткойна за неделю упал более чем на 18% и вернулся к значениям середины мая. Потеряли в цене и все ведущие цифровые валюты. В частности, вторая по востребованности криптовалюта эфир (Ethereum) подешевела с начала недели на 14%, приблизившись к уровню $160.

Уверенное снижение курса биткойна продолжается с начала месяца, и за это время его капитализация уменьшилась на $36 млрд, до $164 млрд. Тем самым она оказалась ниже значений, предшествовавших заявлению председателя КНР Си Цзиньпина, сделанному 28 октября, о том, что Китай должен «воспользоваться возможностями», которые дает технология блокчейна, на которой основан биткойн. На такой поддержке курс криптовалюты за два дня взлетел на 30% и приблизился к уровню $10 тыс.

Однако инвесторы очень быстро потеряли интерес к криптовалютам, так как из Китая начали поступать негативные новости. На прошлой неделе стало известно, что китайская социальная сеть Weibo заблокировала аккаунты криптовалютной биржи Binance и компании Tron, отметив, что они нарушают законы и положения конвенции сообщества Weibo. В понедельник появились сообщения о том, что китайский гигант в интернет-коммерции Alibabа не принимает и не будет принимать криптовалюты в качестве средства оплаты. Болезненнее всего рынок отреагировали на новости о том, что шанхайское подразделение Народного банка Китая примет меры по обнаружению и мониторингу компаний, деятельность которых касается сферы криптовалют, поскольку видит большие риски при инвестировании в них. «Власти КНР дали понять, что нельзя поставить знак равенства между "блокчейном" и "биткойном", а также другими цифровыми валютами»,— отметил управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко.

Столь высокая зависимость котировок криптовалюты от решений властей Китая связана с тем, что КНР является ключевым игроком на рынке цифровых валют. По словам начальника управления клиентской аналитики «БКС Премьер» Ильи Царфина, Китай контролирует около 50% майнинга в мире, поэтому известие о начале кампании против продажи токенов со стороны китайского регулятора инвесторы во всем мире восприняли крайне болезненно.

При таком негативном фоне дальнейшее снижение курса биткойна неизбежно, считают участники рынка. «Похоже, вся политика Китая будет направлена на борьбу, даже на самых ранних стадиях майнинга и торговли. Поэтому рассчитывать на восстановление не стоит»,— считает Илья Царфин. Дополнительное давление на цифровые валюты будут оказывать общее падение их ликвидности, а также рост стоимости традиционных активов. «Объемы (торгов криптовалютой.— “Ъ”) невелики, в экосистему не поступают новые деньги, а акции, облигации и золото с начала года показали двухзначную доходность, что делает криптовалютный мир менее интересным»,— приводит агентство Bloomberg слова главного инвестиционного директора Arca Джеффа Дормана. По оценкам Ильи Царфина, курс биткойна в ближайшее время может достигнуть $6–6,5 тыс., при этом до конца года его цена не поднимется выше $7,5–8 тыс.

Виталий Гайдаев