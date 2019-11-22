Суд признал незаконной аренду охотничьих угодий крымского заказника

Арбитражный суд Центрального округа удовлетворил кассационные жалобы Генеральной прокуратуры и Минприроды России и признал законным решение севастопольского арбитража об отмене соглашения между компанией «Орлиновское охотничье хозяйство» и Севприроднадзором о передаче в аренду 12,7 тыс. га земли ландшафтного заказника «Мыс Айя», расположенного в Балаклавском районе Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Соглашение давало право компании организовывать любительскую и спортивную охоту в заказнике до 2037 года.

Прокуратура посчитала, что долгосрочные договоры аренды десяти земельных участков были заключены сторонами без аукциона, и просила суд признать сделку ничтожной. Представитель ответчика пояснял на процессе, что компания воспользовалась преимущественным правом, пролонгировав договоры аренды земли, которые были одобрены в 2008 году решением X сессии Севастопольского городского совета V созыва «О предоставлении ООО "Орлиновское охотничье хозяйство" в пользование охотничьих угодий сроком на 25 лет». Общество утверждало, что соблюдает установленный режим государственного ландшафтного заказника регионального значения «Мыс Айя». Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал компанию возвратить лесные участки Севприроднадзору.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону