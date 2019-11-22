Экс-главу колонии Петрозаводска перевели на другую должность после сообщений о пытках

Бывшего начальника исправительной колонии №9 в Петрозаводске Ивана Савельева перевели на должность врио начальника Республиканской больницы №2 УФСИН по Карелии, которая находится в Медвежьегорске, сообщили в пресс-службе управления «Интерфаксу». Причина перевода не называется, но ранее было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, а в СМИ появилась информация о пытках в учреждении.

Видеозапись об избиениях в колонии опубликовал адвокат Роман Масалев. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия).

Заместитель директор ФСИН Валерий Максименко пообещал, что Ивана Савельева уволят и намеревался добиться уголовной ответственности, об этом сообщал РБК. Однако господин Максименко сам подал рапорт об отставке на прошлой неделе.

Подробнее об увольнении читайте в материале “Ъ” «Замдиректора ФСИН подал рапорт».