СКР возбудил дело из-за избиения заключенного в Карелии

Карельское управление СКР возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) после сообщения СМИ о неправомерных действиях сотрудников исправительной колонии №9 в Петрозаводске. Ранее адвокат Роман Масалев опубликовал во «ВКонтакте» видеозапись, на которой двое сотрудников колонии избивают заключенного.

«В средствах массовой информации размещена видеозапись о том, как сотрудники исправительной колонии №9 УФСИН России по Республике Карелия в феврале 2014 года в одном из служебных помещений исправительного учреждения, явно выходя за пределы должностных полномочий, нанесли множественные удары руками и ногами мужчине, отбывавшему наказание в данном исправительном учреждении. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего»,— говорится в сообщении СКР.

Ранее заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко пообещал, что начальника ИК-9 в Петрозаводске Ивана Савельева уволят. Предполагается, что он один из мужчин, избивающих заключенного на видео. По информации «Медиазоны», второй попавший на запись сотрудник — его заместитель Иван Ковалев.

Об издевательствах над заключенными в российских колониях сообщается не впервые. Так, например, в августе началась масштабная проверка петербургского СИЗО «Кресты-2» после публикации правозащитной организацией Gulagu.net видео, на котором два человека палкой бьют арестанта.

Подробности — в публикации “Ъ” «"Кресты-2" заподозрили в пыточном режиме».