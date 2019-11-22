Британские консерваторы хотят повысить налог на недвижимость иностранцев

Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном в качестве одного из предвыборных обещаний предложила повысить налог на недвижимость, которую покупают иностранцы. Как сообщает агентство Bloomberg, этим тори пытаются привлечь на свою сторону избирателей в преддверии досрочных парламентских выборов, которые состоятся 12 декабря.

По словам консерваторов, британская недвижимость, которая очень популярна среди иностранцев, «зачастую приобретается богатыми людьми или компаниями либо с целью вложения средств, либо для сдачи в аренду по завышенным ценам». В 2014–1016 годах, по данным исследования, проведенного университетом Йорка, 13% новых жилых домов в Лондоне было приобретено иностранцами. Такой интерес со стороны иностранных покупателей приводит к общему росту цен на недвижимость и «самим британцам, желающим приобрести недвижимость, становится все сложнее это сделать».

В связи с этим консерваторы предлагают ввести для иностранцев дополнительный налог на покупку недвижимости в размере 3%. Так, если иностранец будет покупать жилье за 1,5 млн, он заплатит налог 183 750, а британский гражданин за этот же объект недвижимости заплатит налог 93 750. По оценкам консерваторов, эта мера даст казне дополнительные 120 млн в год.

Алена Миклашевская