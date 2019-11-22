Крупнейшие творческие кластеры Москвы «Винзавод», Artplay, «Флакон» и «Фабрика» объединились в Союз креативных кластеров. Страница объединения появилась сегодня в Facebook.

Цель союза — «создание условий для развития креативных кластеров в России с максимальным вовлечением творческих людей и организаций», а его миссия — «качественное изменение экономической модели России: переход от преимущественно сырьевой к преимущественно креативной экономике», отмечается в описании группы.

Объединение будет заниматься популяризацией креативных кластеров, анализировать потребности представителей креативных индустрий и защищать их интересы в отношениях с госорганами, разрабатывать законодательные инициативы, создавать площадки для диалога участников рынка и т. д.

«Вопросов и направлений для деятельности много, нам предстоит построить конструктивный и главное практичный диалог с правительством Москвы. На данном этапе мы увидели проблемы, связанные с восприятием у города нашей деятельности. Попробуем вместе разобраться, отстаивая интерес всех креативных кластеров не в ущерб главному — самим творческим индустриям. Опыта и компетенций у нас предостаточно»— отметила основатель «Винзавода» Софья Троценко (цитата по ТАСС).

По ее словам, такое объединение нужно не только креативным кластерам, но и творческой индустрии в целом.