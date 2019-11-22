Президент России Владимир Путин поручил сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным и за счет этого добиться повышения доходов граждан. Так он прокомментировал принятие в Госдуме бюджета на совещании по экономическим вопросам, в котором приняли участие руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер Антон Силуанов, глава Минэкономики Максим Орешкин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным, за счет этого добиться увеличения доходов граждан»,— сказал господин Путин. Он понадеялся, что диалог на совещании позволит «сверить часы» и приведет к большей координации между министерствами, ведомствами и структурами, которые отвечают за экономику.

Подробнее о проекте бюджета читайте в материале “Ъ” «Три года сплошного профицита».