Биткойн упал до шестимесячного минимума

Стоимость биткойна и ряда других крупных криптовалют резко упала в ходе сегодняшних торгов. Так, по данным CoinMarketCap, отслеживающих криптовалюты, биткойн в течение суток дешевел на 8–10%, и его стоимость опускалась ниже $7200. Это самый низкий показатель с мая текущего года.

Одна из возможных причин ослабления криптовалют, по мнению агентства Reuters, ужесточение политики китайских властей в этой сфере. Шанхайское подразделение Народного банка Китая опубликовало сегодня заявление, в котором напомнило об опасности использования криптовалют, учитывая связанные с ними риски, и предупредило, что будет внимательно разбираться с растущим числом правонарушений, связанных с использованием криптовалют.

Алена Миклашевская