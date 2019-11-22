ВТБ увеличит финансирование проектов Арктики до 1 трлн рублей

ВТБ намерен направить на развитие Арктики 1 трлн руб. в ближайшие два года. Сумма финансирование проектов увеличивается в два раза, рассказал зампред правления ВТБ Валерий Лукьяненко РБК. Общий объем инвестиционных проектов составляет 10 трлн руб.

На данный момент банк предоставил кредитов на 400 млрд руб. и гарантий на 100 млрд. ВТБ намерен дать 150 млрд руб. «Росатому» на строительство трех ледоколов «Лидер» и 45 млрд руб. на два универсальных атомных ледокола ЛК-60. Стоимость одного «Лидера» составляет 120 млрд руб., а ЛК-60 — 50 млрд руб.

«Росатом» не стал комментировать заявление господина Лукьяненко. По данным источника РБК, окончательное решение, кто будет финансировать строительство ледоколов, еще не принято. Предполагается проведение тендера между банками.

Кроме этого ВТБ намерен дать деньги на проект по разработке Баимского медно-золотого месторождения на Чукотке. Этот проект компания Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова продала казахстанской KAZ Minerals. Пока объем финансирования не определен. Также ВТБ может профинансировать добычу платиноидов на Таймыре в рамках проекта «Арктик Палладий» «Норильского никеля».

Подробнее о проектах «Росатома» в Арктике читайте в материале “Ъ” «Севморпуть длиной в год».