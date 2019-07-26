Севморпуть длиной в год

Круглогодичная навигация по Севморпути, в том числе на его восточном участке, стартует к 2030 году, следует из плана, разработанного «Росатомом». К этому моменту в Азию по восточной части Севморпути будет поставляться не менее 20 млн тонн СПГ в год в круглогодичном режиме, рассчитывают в госкорпорации. Собеседники “Ъ” в отрасли всегда относились к возможности круглогодичной навигации с большим скепсисом. Однако в НОВАТЭКе, который является крупнейшим грузоотправителем на маршруте, рассчитывают на круглогодичные поставки по Севморпути уже к середине 2020-х годов.

«Росатом» рассчитывает запустить круглогодичную навигацию по Севморпути (СМП) в ходе второго этапа развития его инфраструктуры, запланированного на 2025–2030 годы, следует из материалов, подготовленных госкорпорацией к госкомиссии по Арктике.

На первом этапе — в 2019–2024 годах — должно быть достигнуто увеличение грузопотока по СМП до уровня, заложенного в майском указе президента (80 млн тонн в год), а также «созданы инфраструктурные условия дальнейшего развития СМП и прибрежных территорий». К концу второго этапа в 2030 году ожидается, что СМП станет «круглогодичной транспортной системой, обеспечивающей базовые потребности потребителей транспортных услуг на всей его акватории».

Этот план выглядит амбициозным, учитывая, что до последнего времени круглогодичная навигация по СМП представлялась участникам отрасли делом если не совсем невозможным, то крайне отдаленным. Источники “Ъ” указывали, что существующих ледоколов недостаточно для эффективной проводки, на маршруте в восточной части отсутствуют средства спасения, есть пробелы в гидрографическом обеспечении. Отмечалось, что хотя технически проводка, возможно, осуществима, она будет коммерчески неэффективна из-за низкой скорости и высоких ставок фрахта атомных ледоколов.

Главным лоббистом круглогодичной навигации в настоящее время выступает НОВАТЭК. В компании “Ъ” напомнили, что именно ее грузы обеспечивают более половины (55%) от целевого показателя загрузки СМП в 80 млн тонн к 2024 году. При этом в НОВАТЭКе рассчитывают уже в 2023 году запустить перегрузочный комплекс на Камчатке, который, по оценке “Ъ”, предполагает открытие круглогодичной навигации. В НОВАТЭКе подчеркнули, что «своевременно представили в правительство и "Росатом" все сведения, необходимые для учета при разработке соответствующего плана, включая сроки обеспечения круглогодичной навигации в восточном направлении СМП».

Сейчас в «Росатоме» закладывают на период 2025–2030 годов стабильные перевозки СПГ в объеме не менее 20 млн тонн в Азию по восточной части СМП в круглогодичном режиме.

Кроме того, планируется обеспечить круглогодичный трафик каботажных и транзитных перевозок по всей акватории СМП, довести число ледоколов до требуемого уровня и завершить формирование «единого мультимодального оператора СМП с полным функционалом сервисов», включая выбор оптимальных маршрутов и условий перевозок с предоставлением услуги «точно в срок». В рамках третьего этапа в 2030–2035 годах планируется создать на базе Севморпути конкурентоспособный международный мультимодальный транспортный коридор, способный обеспечивать любые потребности потребителей транспортно-логистических услуг. В среднем к 2035 году планируется перевозить по СМП 30–35 млн тонн в западном направлении и 70–80 млн тонн в восточном.

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев напоминает, что, по мнению НОВАТЭКа (см. “Ъ” от 10 апреля), завершение строительства серии из пяти атомных ледоколов ЛК-60 к 2027 году позволит обеспечить круглогодичную перевозку СПГ по Севморпути на терминал на Камчатке. Если эти пять ледоколов не смогут обеспечить достаточную коммерческую скорость в восточной части СМП, то эту задачу решат ледоколы «Лидер» (120 МВт, сдача первого судна в 2027 году), полагает господин Григорьев. В то же время эксперт отмечает, что рост грузопотока до 80 млн тонн к 2024 году возможен только при реализации всех заявленных проектов, в том числе угольных «Востокугля», «Северной звезды» и нефтяного «Восток Ойл» (возможный проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга»). Если же эти проекты будут действительно реализованы, то встанет вопрос об их ледокольном обеспечении для проводки в средних и тяжелых ледовых условиях на юго-западе Карского моря.

Анастасия Веденеева