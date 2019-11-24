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Профессор университета Майами и эксперт ФБР по борьбе с мошенничеством доктор Брюс Бэгли

Фото: CEBRIonline

Сапожник с сапогами

Профессор университета Майами и эксперт ФБР по борьбе с мошенничеством арестован по обвинению в отмывании средств

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73-летний профессор Университета Майами, доктор Брюс Бэгли до сих пор считался одним из главных экспертов по вопросам борьбы с отмыванием денег не только в США, но и во всей Америке. Теперь же американские власти считают, что профессор не только делился своими знаниями о преступных схемах, но и сам участвовал в них.


Брюс Бэгли был советником ФБР, ООН и правительств сразу нескольких стран по вопросам борьбы с отмыванием денег. Его мнение цитировали журналисты всех крупнейших изданий США. Он посвятил изучению мошеннических схем, в частности отмыванию денег наркобизнесом, десятки лет своей карьеры.

Про свои лекции в Университете Майами Бэгли говорил студентам, что «это не инструкция, а обзор исторических событий». Тем не менее, как полагают власти США, сам профессор применял свои знания и на практике. На этой неделе ему были выдвинуты обвинения в сговоре с целью отмывания денег и собственно в отмывании денег.

Речь идет почти о $3 млн, из которых около $300 тыс. Бэгли оставил себе в качестве платы за свои услуги.

В уголовном деле против преподавателя есть три эпизода, по каждому из которых ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как отмечается в тексте обвинения, (.pdf) в 2005 году профессор основал собственную консалтинговую компанию, руководителями которой стал он сам и его жена. В течение десяти лет компания почти не демонстрировала признаков деловой деятельности. Но в 2016 году Бэгли вдруг открыл счет на имя своей компании в банке, расположенном в пригородном населенном пункте Уэстон (округ Бровард, штат Флорида) — в месте, где сосредоточена венесуэльская диаспора Флориды.

По версии следствия, именно «деньги венесуэльского народа, полученные преступниками в результате взяток и расхищения средств госбюджета», и помогал отмывать Бэгли.

Власти Флориды ликвидировали компанию профессора в 2017 году за непредоставление годового финансового отчета. Однако счет в банке на имя компании все еще оставался в распоряжении Бэгли, а в ноябре 2017 года на него поступил платеж — $200 тыс. от некой продуктовой компании из ОАЭ. Таких переводов в общей сложности было четыре — на $800 тыс.

Как только деньги приходили на счет, Бэгли отправлялся в банк в Уэстоне вместе со своим подельником — гражданином Колумбии, имя которого в судебных документах не раскрывается. Приходя в банк, Бэгли выписывал чек на имя компании, зарегистрированной на колумбийца,— ей всегда доставались 90% той суммы, которую профессор получал от продуктовой фирмы из ОАЭ. Оставшиеся же 10% Бэгли оставлял себе в качестве платы за услугу.

С марта 2018 года деньги в адрес Бэгли стал перечислять «инвестфонд» из Швейцарии, владельцем которого был все тот же гражданин Колумбии. В остальном схема оставалась той же. За следующие несколько месяцев колумбиец успел перевести на счета Бэгли еще $1,7 млн. А в октябре банк закрыл счет консалтинговой компании профессора, из-за чего тому пришлось открывать новый. В январе этого года уже на новый счет было переведено еще $250 тыс.— этот перевод был последним от соучастников Бэгли.

Поступившие на его счет в следующем месяце $224 тыс. были уже контрольным переводом от ФБР. Но профессор об этом не догадывался.

В минувший понедельник Брюсу Бэгли были предъявлены официальные обвинения. Сам он был отпущен из полиции в тот же день под залог $300 тыс. Отвечая на вопросы журналиста телеканала CBS, Бэгли отметил, что «чувствует себя нормально, невиновным». «Они все не так поняли»,— заявил профессор.

Кирилл Сарханянц


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