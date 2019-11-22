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Сергей Морев ушел с поста главного федерального инспектора по Челябинской области

Главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев ушел в отставку. Об этом на заседании правительства региона сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Сегодня последний день работы Сергея Владиславовича Морева в должности главного федерального инспектора Челябинской области. От всех нас благодарю его за совместную работу, за внимание и поддержку, которые он оказывал правительству Челябинской области и органам исполнительной власти», - сказал Алексей Текслер.

Сергей Морев с 2013 года был помощником полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Игоря Холманских. После назначения на должность Николая Цуканова господин Морев в сентябре 2018 года был назначен федеральным инспектором по Челябинской области.

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