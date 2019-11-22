В Дагестане выявлена преступная группа, нарушавшая правила обращения драгметаллов

Сотрудники ФСБ пресекли в Дагестане деятельность преступной группы, участники которой уклонялись от обязательной сдачи на аффинаж полученных из вторичного сырья драгоценных металлов. Возбуждено уголовное дело по ст. 192 (нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней) УК РФ.

По данным следствия, группа действовала с 2015 года. Участники преступной группы и аффилированные с ними лица из числа предпринимателей, занимающихся бизнесом в сфере обращения драгоценных металлов и изделий из них, приобрели у физических и юридических лиц лом драгметаллов (вторичное сырье) общей массой более 1 т золота и 15 т серебра на сумму более 2 млрд руб., сообщил Центр общественных связей ФСБ. Изготовленные из лома ювелирные изделия сдавались в Прикаспийскую государственную инспекцию пробирного надзора (ПГИПН) без предварительной обязательной сдачи собранного металла государству на аффинаж.

Как пояснил “Ъ” источник в правоохранительных органах, инспекция не обязана проверять, сдавались ли ювелирные изделия на аффинаж.

Пока в совершении преступления, по данным источника “Ъ”, подозреваются двое жителей села Кубачи, жители которого традиционно занимаются изготовлением ювелирных изделий из золота и серебра. Однако следствие не исключает, что в деле появятся новые фигуранты.

По местам жительства и работы задержанных, а также в административных помещениях ПГИПН было изъято более 15 кг золота, 50 кг серебра, а также поддельные клише оттисков государственного пробирного клейма.

Юлия Рыбина, Махачкала