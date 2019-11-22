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За последние 10 лет население Геленджика выросло на 30 тысяч человек

Рост населения Геленджика за последние десять лет превысил 30 тыс. человек, что увеличило нагрузку на социальную инфраструктуру города. Об этом на прошедшем в ЗСК дне муниципального образования рассказал глава курорта Алексей Богодистов. По словам градоначальника, есть проблема с нехваткой мощностей городской поликлиники, которая может быть решена строительством нового учреждения здравоохранения. Вопрос по передаче земли из частной в муниципальную собственность под проект новой поликлиники в настоящее время решается.

В планах муниципальных властей развитие зеленых зон и спортивного кластера Геленджика. Под эти цели определен участок площадью 20 га. Кроме того, курорт в 2019 году стал победителем федерального конкурса «Малые города и исторические поселения», и сейчас на благоустройство территории осваивается 130 млн руб. «Активно ведется жилищное строительство, один из высоких показателей по краю. Но и здесь есть проблемы по сферам жизнедеятельности территории и населения», - отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, согласно генеральному плану Геленджика до 2032 года численность населения города вырастет до 165 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2019 года этот показатель составлял 117,7 тыс. человек. В городе запланировано строительство детских садов общей вместимостью более семи тысяч мест, а также 17 школ. Разработчиком концепции развития Геленджика является компания ДОМ.РФ. Как сообщал ее гендиректор Александр Плутник, новый городской центр «переедет» в западную часть курорта и будет включать в себя рекреационные, образовательные, спортивные и культурно-развлекательные объекты.

Василий Хитрых


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