В Геленджике набережную продлят до Тонкого мыса

Для Геленджика будет разработана концепция, которая позволит продлить набережную до Тонкого мыса. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, это станет частью пилотного проекта по внедрению стандарта комплексного развития территории курорта.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, разработчиком концепции развития Геленджика станет компания ДОМ.РФ. В начале июля ее гендиректор Александр Плутник сообщил господину Кондратьеву, что новый городской центр появится в западной части курорта. Концепция создания нового городского центра Геленджика включит в себя рекреационные, образовательные, спортивные и культурно-развлекательные объекты.

По словам главы Кубани концепция направлена на то, чтобы жилые кварталы не уступали по элементам комфортной городской среды и по обеспеченности инфраструктурой туристическим районам курорта. Речь идет о детских садах, школах и медицинских учреждениях.

Согласно генплану до 2032 года предусмотрен рост численности населения Геленджика до 165 тыс. человек. В связи с этим в городе запланировано строительство детских садов общей вместимостью более семи тысяч мест, а также 17 школ.

Кроме того, планируется благоустроить территорию между улицами Солнцедарской и Туристической. Этот район, по словам Вениамина Кондратьева, находится в центре курортной зоны и сейчас не обустроен должным образом. В этом месте появится парк, школа, детсад, ледовый каток и спортивный комплекс. «Все эти объекты будут обеспечены новой транспортной и пешеходной связью, такая логистика поможет упростить сообщение между частями города, связать их с аэровокзальным комплексом и разгрузить федеральную дорогу», – пояснил губернатор.

Дмитрий Михеенко