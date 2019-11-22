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Минобороны России требует с концерна «Калашников» 168,15 млн рублей

Арбитражный суд Москвы принял иск Минобороны России к АО «Концерн "Калашников"» из Удмуртии. Сумма исковых требований составляет 168,15 млн руб. Определение суда о принятии иска размещено в системе «СПАРК». Подробности спора не указаны.

Предварительное заседание назначено на 9 декабря текущего года. Арбитражный суд обязал Минобороны представить «переписку сторон с доказательствами направления и получения писем; учетные бухгалтерские данные о состоянии задолженности» к дате слушаний.

Напомним, что ранее концерн «Калашников» досрочно исполнил гособоронзаказ на 2019 год по ключевым для Минобороны России изделиям. «Мы завершили поставки в рамках выполнения гособоронзаказа в текущем году за рекордно короткие сроки, и уже приступили к выполнению ГОЗ 2020 года»,— заявлял гендиректор предприятия Дмитрий Тарасов.

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