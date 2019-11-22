Volkswagen сделал гоночный Atlas Cross Sport

Volkswagen Atlas Cross Sport R. Фото: Volkswagen

Volkswagen Atlas Cross Sport R. Фото: Volkswagen

Volkswagen Atlas Cross Sport R. Фото: Volkswagen

Автомобиль, созданный совместными усилиями заводского подразделения Volkswagen Motorsport и гонщиков Таннера Фоста и Риза Миллена, оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 480 л.с. Другой информации о новинке нет.

Напомним, премьера дорожного Volkswagen Atlas Cross Sport (версии модели Volkswagen Atlas, известной в России как Volkswagen Teramont), состоялась в октябре 2019 года. Ранее гоночный внедорожник для Baja 1000 по мотивам нового поколения модели Bronco представил Ford.