Volkswagen представил купе-кроссовер Teramont Cross Sport

Volkswagen Atlas Cross Sport. Фото: Volkswagen

Volkswagen Atlas Cross Sport. Фото: Volkswagen

Volkswagen Atlas Cross Sport. Фото: Volkswagen

Автомобиль стал короче и ниже, получил новый дизайн кузова, а также доработанный интерьер — от исходной модели салон отличается новым рулем, иной цифровой приборной панелью и переработанным оформлением дверей. При этом новинка не похожа на представленный ранее для рынка Китая купе-кроссовер Volkswagen Teramont X.

Технически Atlas Cross Sport не отличается от обычного Atlas и оснащается в версии для США 238-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором и 280-сильным атмосферным 3,6-литровым бензиновым V6. Оба двигателя сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод может быть передним или полным.

Производство Volkswagen Atlas Cross Sport начнется в США весной 2020 года. О том, появится ли новинка на российском рынке, информации пока нет. Напомним, базовый Volskwagen Teramont в России стоит от 2,9 млн руб.