ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» планирует увеличить выпуск титановой продукции в 2020 году на 8%, до порядка 38 тыс. т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Михаила Воеводина. По итогам 2019 гола, компани прогнозирует произвести около 35 тыс. т, что на 6% выше предыдущего года.

«Поставки (ильменита) с Украины идут, все вовремя и в соответствии с контрактом. Сегодня с точки зрения логистики и цены украинский вариант — самый оптимальный. Как мы для них лучший покупатель, так они для нас лучший поставщик», — сказал он.

Действующая инвестпрограмма предприятия предполагает инвестиции на уровне $700 млн до 2027 года и рост производства более чем на 20% к 2022 году.