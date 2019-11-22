Греф не исключил роста долговой нагрузки россиян

Меры ЦБ по ограничению предельно допустимой долговой нагрузки (ПДН) могут вызвать удорожание кредитов, заявил президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, несмотря на это, введение ПДН может «в какой-то степени» охладить рынок.

«Это болезненные меры для всех заемщиков. Они могут вызвать удорожание кредитов, что приведет к росту долговой нагрузки»,— заявил господин Греф в интервью Forbes.

Напомним, в октябре Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) информировать заемщика о ПДН. С 1 октября они обязаны рассчитывать ПДН физлиц при предоставлении кредитов от 10 тыс. руб. и при увеличении лимита кредитования, а также формировать дополнительный запас капитала, если ПДН выше 50%.

Эта рекомендация стала предметов острой дискуссии. Кредиторы говорят о бесполезности данных для клиентов и больших затратах для себя. Банк России, депутаты и правозащитники настаивают на раскрытии. В бюро кредитных историй предлагают свои услуги, но, в отличие от обязанности банков, они могут привести к дополнительным расходам граждан.

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