США пригрозили Египту санкциями в случае покупки российских Су-35

Вашингтон и Каир обсуждают возможные последствия покупки Египтом российских истребителей. В Госдепартаменте США допустили возможность введения санкций в отношении Египта, если покупка все-таки состоится.

«Мы были очень прозрачны с ними (египтянами.— “Ъ”) в том, что, если они хотят приобрести важную российскую оборонную платформу, такую как "Сухой-35", или Су-35, это ставит их под угрозу санкций и это ставит их под угрозу того, что они уйдут на второй план в соображениях безопасности в регионе»,— сказал представитель Госдепа на брифинге.

При этом дипломат отметил, что не только США выступают против покупки Египтом российской продукции. «И поэтому это не просто забота США, есть и другие государства, которые также обращаются к Каиру по этому вопросу»,— добавил он.

В Госдепе также напомнили опыт Анкары, поставки американских истребителей в которую были приостановлены после того, как та закупила российские комплексы C-400. «Египет, безусловно, остро осознает, что произошло в Турции»,— отметил представитель американского ведомства.

Ранее источники “Ъ” сообщили, что Россия и Египет заключили контракт на поставку «свыше двух десятков» истребителей Су-35 и средств авиационного поражения к ним на сумму около $2 млрд. Контракт вступил в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах. «Рособоронэкспорт» отрицает наличие контракта. США уже не раз выражали надежду, что Египет откажется от сделки.

О том, как Владимир Путин призывал российских торговцев оружием не поддаваться на провокации,— в материале “Ъ” «В вооружениях не стесняться».