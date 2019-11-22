Гендиректор «Победы» пожаловался в минтранс на плохое состояние ВПП Большого Савино

Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с жалобой на работу аэропортов, сообщает РБК со ссылкой на документ. Из-за посторонних предметов на взлетно-посадочных полосах (ВВП) в аэропортах, включая Внуково и Пулково, возникает риск аварий. «Победа» сообщила о более 100 случаях повреждения шасси в 2019 году.

Господин Калмыков называет подходы аэропортов по осмотру ВВП неэффективными. В 2018 году у «Победы» было более 50 порезов и повреждений шасси, а за десять месяцев 2019 года — 104 повреждения. Кроме столичного аэропорта Внуково и петербургского Пулково речь идет об аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми.

По версии авиакомпании, к аэропорты подходят к визуальному осмотру ВВП формально. «Подобные условия осмотра не обеспечивают четкого визуального восприятия состояния выступов между плитами, сколов кромок или выбоин плит»,— говорится в письме. Господин Калмыков просит министра поручить проанализировать все случае повреждения шасси и предпринять меры, чтобы снизить факторы риска. По мнению главы авиакомпании, нужно включить в федеральные авиационные правила требования по порядку осмотра элементов летного поля.