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В Прикамье увеличены выплаты за рождение третьего ребенка

В Пермском крае увеличили размер выплат семьям за рождение третьего и последующего ребенка. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, с будущего года эта сумма составит 10 703 руб. Соответствующие изменения внесены в порядок и условия оказания финансовой поддержки нуждающимся семьям.

В краевом бюджете заложено более 1 млрд руб. на поддержку семей, в которых появился первый, третий и последующие дети. В 2019 году поддержку в связи с рождением ребенка получили 14 059 семей.

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