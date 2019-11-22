Вклады физлиц в банках Прикамья увеличились на 6%

Рост вкладов населения в кредитных организациях Пермского края, по итогам 9 месяцев текущего года, составил 6,6%. Об этом сообщает отделение по Пермскому краю Уральского главного управления ЦБ РФ.

Вклады физических лиц в банках увеличились на 21,1 млрд руб., на 1 октября 2019 года кредитные организации привлекли от жителей региона почти 341 млрд руб.

Значительную часть сбережений (87% в общем объеме депозитов) жители Прикамья хранят в рублях (более 297 млрд), остальное — в иностранной валюте (около 44 млрд).

Объем вкладов в российских рублях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 6,7%, в иностранной валюте — на 6,2%.

В то же время депозитный рынок Прикамья характеризовался в рассматриваемом периоде снижением почти на треть объемов депозитов юридических лиц.