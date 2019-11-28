Компания Brainysoft не единственная, кто предоставляет программное обеспечение для деятельности МФО и других подобных фирм

Игорь Даниловский, заместитель генерального директора компании «Инверсия Ритейл»: «Наша компания занимается разработкой программного обеспечения для банков с 1996 года и микрофинансовых организаций (МФО) с 2010 года. У нас есть решения для автоматизации розничного банковского бизнеса, полной автоматизации МФК/МКК (микрокредитная компания), ломбардов и др. Наш программный комплекс "Автоматизированная финансово-розничная система (АФРС) FinMaster" имеет модульную архитектуру, поэтому легко конфигурируется под задачи и бюджет любой финансовой организации.

Каждое свое решение мы настраиваем под конкретного заказчика. Система FinMaster поддерживает ведение любых договоров займа — выданных, привлеченных, PDL (payday loan, кредит до зарплаты), Installment (кредит, погашаемый в рассрочку), залоговых и страховых.

Система FinMaster обслуживает в автоматическом режиме весь жизненный цикл займа с момента поступления заявки до полного его погашения или продажи, передачи в суд и т. д., поддерживает бухгалтерию по ЕПС/ОСБУ (единый план счетов/отраслевые стандарты бухгалтерского учета) и всю регуляторную отчетность ЦБ РФ. Стандартную процедуру проверки клиентов система проводит автоматически как по внешним, так и по внутренним базам данных. Собственная шина данных (соединение для передачи данных между компонентами компьютера) поддерживает каналы выдачи и поступления денежных средств от большинства платежных систем.

Система FinMaster высокопроизводительная и легко масштабируемая. Для работы с ней достаточно иметь компьютер, подключенный к интернету, и браузер. Клиент может приобрести наше ПО для установки на своих серверах или взять в аренду по технологии SaaS. Все наше ПО надежно защищено от взлома».

Представитель компании «Аскорт (Аудит-Эскорт)»: «Наша компания на рынке 23 года и около 10 лет работает с МФО. Наш программный продукт для МФО называется "1С:Управление МФО и КПК", разработан на базе 1С и является единственным официальным отраслевым решением фирмы 1С, имеет награду от фирмы 1С как лучший продукт 2018 года, по мнению пользователей. Более 1 тыс. МФО и КПК пользуются программой "1С:Управление МФО и КПК".

Программа предназначена для ведения деятельности по стандартам Банка России. Обеспечивает ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета от заявки на заем до регламентированной и надзорной отчетности ЦБ (предоставление займов, привлечение средств от вкладчиков, обслуживание займов, работа с просроченной задолженностью, составление документов для контролирующих органов, внутренний контроль ПОД/ФТ — противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проверка МВД и ФССП, БКИ).

Программа доступна в локальной (коробочной) версии, которая устанавливается непосредственно на компьютер, и в облачной, если программа в аренде. Доступ к облачной версии клиент получает через ссылку, по которой может работать напрямую или использовать "Тонкий клиент 1С"».