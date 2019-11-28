Высокий урожай без пчел

Гречиха как перекрестноопыляющаяся культура зависит от пчелоопыления. Но далеко не всегда удается соблюсти рекомендации иметь одну-две пчелосемьи на гектар гречихи. А специальные опыты показали, что дополнительное опыление гречихи в условиях, когда на посевах мало пчел, может увеличивать урожайность в полтора-два раза. Вполне естественно, что селекционеры стали пытаться создать самоопыляющуюся гречиху. Но первым же препятствием стало отсутствие самоопыляющихся форм.

Перекрестное опыление у гречихи обеспечивается наличием гетеростилии: в посеве в равных долях представлены растения с длинностолбчатыми (длинный пестик и короткие тычинки) и короткостолбчатыми (короткий пестик и длинные тычинки) цветками, и переопыление успешно происходит только между растениями с разным типом цветков.

Требовалось найти формы с гомостильными (пестик и тычинки одинаковой длины) цветками. Это удалось сделать только в середине прошлого века, однако попытки создания самоопыляющихся сортов на основе этих форм успеха не имели: оказалось, что самоопыление у гречихи сопровождается теми же последствиями, что и близкородственные браки у людей — инбредной депрессией (вырождением потомства).

Только после открытия японским исследователем Ониси родственного культурной гречихе дикого самоопыляющегося вида Fagopyrum homotropicum удалось на основе межвидового гибрида после двадцатилетней работы создать, можно сказать, новый вид — самоопыляющуюся культурную гречиху.