Фигуристы оспорят последние путевки в финал Гран-при

Имена последних участников финала Гран-при, в котором 5–8 декабря в Турине будут соревноваться по шесть отобравшихся в него представителей каждого из четырех видов фигурного катания, станут известны по окончании заключительного, шестого, этапа коммерческой серии, стартующего сегодня в японском Саппоро. Россиян прежде всего интересует, пройдут ли в число финалистов Гран-при участники местных соревнований олимпийская чемпионка Алина Загитова и Алена Косторная, танцевальный дуэт Александра Степанова—Иван Букин и спортивная пара Анастасия Мишина—Александр Галлямов.

Как обычно в нынешнем сезоне, главными премьершами в котором стали три мастерицы многооборотных прыжков, экс-юниорки из России Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, наивысший интерес вызывает их соперничество с примами прежних лет Алиной Загитовой, Евгенией Медведевой, Елизаветой Туктамышевой и несколькими сильными иностранками во главе с победительницей прошлогоднего финала Гран-при японкой Рикой Кихирой. Так вот, 17-летняя японская фигуристка, владеющая тройным акселем (прыжок в 3,5 оборота) и ставшая на втором этапе серии в Канаде второй после «задавившей» ее четверными прыжками Трусовой, тоже замахнулась на прыжок в четыре оборота — сальхов, для чего заявила его в своей произвольной программе. Риск оправданный, если иметь в виду, что Кихира попадет в финал серии, даже если займет в Саппоро четвертое место. При этом она намерена исполнить в произвольной композиции еще и два тройных акселя — сольный и в каскаде, и в случае удачи станет первой женщиной в истории вида, которой подчинится этот уникальный прыжковый набор. Прежде лишь юниорка из США Алиса Лью успешно исполняла в одной программе четверной прыжок вкупе с тройным акселем.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, в чьем техническом арсенале нет ни акселя в 3,5 оборота, ни четырехоборотных прыжков, если хочет оказаться в числе шести финалисток Гран-при после второго занятого ею места на этапе в Гренобле, обязана стать здесь минимум третьей. Перед победительницей французского этапа Аленой Косторной, которая не прыгает четверные, но легко справляется с тройными акселями (одним в короткой и двумя в произвольной программе), задача в Японии стоит более простая. Софья Самодурова, бывшая на китайском этапе лишь пятой, а также другие участницы этапа шансов на финал не имеют. В пятницу под девятым номером первой из россиянок свою короткую программу представит Косторная, сразу за ней выступят Загитова и Самодурова, а закроет короткую программу Кихира.

Среди танцевальных дуэтов, к гадалке не ходи, первыми вновь окажутся четырехкратные чемпионы мира и обладатели олимпийского серебра из Франции Габриэла Пападакис—Гийом Сизерон. Они, напомним, победили на этапе Гран-при в Гренобле, обновив два своих мировых рекорда — в произвольной программе и в сумме обоих танцев. А вот наши Александра Степанова и Иван Букин, ставшие на Skate America вторыми, по идее и здесь должны быть в итоге никак не ниже. Уступающие им в классе итальянцы Шарлен Гиньяр—Марко Фаббри, англичане Лайла Фир—Льюис Гибсон, выигравшие на предыдущих этапах по бронзе, и здесь, вероятно, также оспорят третье место, а заодно и путевку в Турин.

Победить вторично, как это у них получилось в Гренобле, у российской спортивной пары Анастасия Мишина—Александр Галлямов вряд ли получится. Слишком уж сильны позиции и авторитет фаворитов японского этапа двукратных чемпионов мира, пары из Китая Суй Вэньцзин—Хань Цун. А вот оформить билеты на декабрьский финал у нашей пары получиться должно, несмотря на серьезное соперничество с канадцами Кирстен Мур-Тауэрс—Майклом Маринаро, ставшими вторыми у себя дома, а также американцами Алексой Шимеки—Крисом Книримой, занявшими четвертое место на Skate Canada.

Гвоздем программы заключительного этапа Гран-при для местной публики однозначно станет выступление в Саппоро двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, который победил на Skate Canada и, естественно, рассчитывает на очередной успех, что гарантирует ему участие в итальянском финале серии. А вот за другие призовые места развернется битва между обладателем бронзы Гренобля французом Кевином Эймозом, американцем Джейсоном Брауном (серебро Skate America) и, не исключено, что и нашими Макаром Игнатовым (бронза в Москве) и ветераном цеха Сергеем Вороновым.

Вера Мухина