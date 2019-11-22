Танкеры уходят из Москвы

Московское речное пароходство (МРП) Романа Троценко наконец нашло покупателя на убыточный в последние два года танкерный дивизион. Флот компании из семи судов будет продан «Машпромлизингу» — кэптивной лизинговой компании Объединенной судостроительной корпорации. После этого, по данным “Ъ”, этот флот может быть сдан в лизинг самарскому «Волготрансу». Для МРП сделка должна стать прибыльной, а «Волготранс» сможет более эффективно управлять флотом и получить хорошую лизинговую ставку, считают эксперты.

Как стало известно “Ъ”, Московское речное пароходство (входит в корпорацию AEON Романа Троценко) продаст пять нефтяных танкеров «Машпромлизингу», входящему в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Вопрос вынесен на внеочередное собрание акционеров МРП, намеченное на конец ноября, следует из материалов пароходства, опубликованных на сайте раскрытия информации. Несогласные со сделкой акционеры МРП смогут предъявить к выкупу свои акции по цене 5,63 руб. за штуку.

Всего в составе пароходства семь танкеров, которые входят в дочернюю компанию «МРП-Танкер», созданную в 2011 году. Проект запускался специально для эксплуатации новых нефтеналивных судов класса «река—море» RST25 и RST27, но из-за смены конъюнктуры и введенных ОАО РЖД скидок на перевозку нефтепродуктов через несколько лет начал приносить убытки (см. “Ъ” от 4 марта). Слухи о том, что компания пытается продать танкерный бизнес, ходили по рынку не один год. Теперь, согласно запланированной сделке, пять судов, которые сейчас находятся в лизинге у компании «Лиросс», МРП выкупит и перепродаст «Машпромлизингу» примерно за 3,2 млрд руб. По словам собеседников “Ъ”, сделка будет прибыльной для пароходства. Остальные два танкера уже сейчас находятся в лизинге у «Машпромлизинга» и переданы в оперирование МРП, по ним планируется расторгнуть договоры бербоут-чартера.

Представитель Романа Троценко в МРП не ответил на запрос “Ъ”, в ОСК отказались от комментариев.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что до 2018 года танкерное подразделение было прибыльным для компании, соответствующие средства направлялись на закрытие убытков пассажирского флота. Но в 2018 году деятельность танкерного сегмента принесла убыток в 212 млн руб., в 2019 году убыток, предположительно, составит 175 млн руб. В случае закрытия сделки в обсуждаемой конфигурации МРП закроет убытки последних двух лет и выйдет из танкерного бизнеса с незначительной прибылью, заключает источник “Ъ”. Согласно отчетности МРП по МСФО за 2018 год, балансовая стоимость танкеров — 4,6 млрд руб. Эффективная процентная ставка по лизинговым договорам в 2013–2017 годах в среднем составила 11,5% годовых.

По данным “Ъ”, после завершения этих сделок «Машпромлизинг» может передать танкеры самарской судоходной компании «Волготранс» (по «СПАРК-Интерфаксу», 99% находится в собственности у Сергея Фофанова). Компания специализируется на перевозках нефтяных грузов, также в этом году она вышла в пассажирский сегмент, заказав строительство четырех судов на подводных крыльях «Валдай» для Нижегородской области (см. “Ъ” от 4 апреля). Тему с покупкой танкеров МРП через «Машпромлизинг» в «Волготрансе» не комментировали.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что для «Машпромлизинга» и «Волготранса» эта сделка станет новым шагом в стратегическом партнерстве. Она позволит лизинговой компании снизить риски срыва графика финансирования платежей по контрактам, а «Волготранс» сможет управлять флотом значительно эффективнее, чем «МРП-Танкер», считает эксперт. Стоимость танкеров в рамках сделки несколько ниже рыночной, что позволит «Машпромлизингу» сформировать для «Волготранса» привлекательное предложение по лизинговым ставкам, заключает господин Бурмистров.

Анастасия Веденеева