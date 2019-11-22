От Wildberries ждут доставки

Компания Wildberries намерена вложить 15 млрд руб. в строительство современного логистического комплекса площадью 300 тыс. кв. м. Располагаться склад будет в Краснодаре. Региональные власти рассчитывают, что центр позволит реализовывать свою продукцию местным производителям продуктов, в том числе фермерам. Эксперты считают такую возможность вполне реальной.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о строительстве в Краснодаре логистического центра площадью 300 тыс. кв. м. Инвестором проекта выступит компания Wildberries, она намерена вложить в строительство 15 млрд руб.
Новый логистический центр позволит создать почти 15 тыс. новых рабочих мест, даст дополнительный импульс развитию торговли, а также увеличит объемы грузооборота и транспортных услуг, считает губернатор. «Через новую площадку наши производители продуктов питания смогут быстрее доводить их до конечного потребителя. Для нас это принципиально важно. Мы научились добиваться хороших урожаев, перерабатывать продукцию и создавать вполне конкурентоспособный продукт по цене и качеству. Теперь необходимо его реализовывать. Надеюсь, что через новую площадку и наши производители продуктов питания смогут быстрее доводить их до конечного потребителя»,— сказал губернатор. Он добавил, что в ближайшее время представители краевых властей и инвестора подберут и рассмотрят варианты площадок для строительства центра. По мнению Вениамина Кондратьева, важно учесть, чтобы склад располагался «в правильном с точки зрения логистики районе города, соответствовал приоритетам и принципам развития краевой столицы и генплану».
В пресс-службе компании добавили, что строительство логистического центра запланировано на 2020—2026 годы. Там не стали комментировать надежды главы региона.
По мнению экономиста Евгения Змиева, вариантов для строительства логистического центра компании Wildberries в Краснодаре немного. «В этом месте должны сходиться железная дорога, автотрассы и быть свободные земельные участки. Первой напрашивается территория Восточной промзоны, хотя у нее есть минус: ехать к ней и от нее через 10-балльные пробки. Лучшими являются два других варианта: въезд в Краснодар с востока (район Старокорсунской и аэропорта) или въезд с севера (район п. Березового), которые по всем критериям набирают самые высокие баллы»,— считает эксперт.
Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев считает, что, согласившись реализовывать местную продукцию, компания получит дополнительное конкурентное преимущество. «Каждая компания старается сделать свой бизнес максимально широким и гибким. Этот проект даст Wildberries дополнительные доходы при сравнительно небольших расходах. Короткое логистическое плечо в совокупности с поддержкой региональных властей, дополнительный ассортимент продукции — это конкурентное преимущество»,— считает эксперт.
Аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин отмечает, что у Wildberries несколько логистических центров в разных регионах страны, в том числе в ЮФО. По его мнению, даже если сейчас Wildberries закупает пищевую продукцию в других регионах, компания отойдет от этого принципа, если продукция окажется дороже, чем на Кубани: «Это ведь рынок. Статистика 1998—2016 годов показывает, что цены на продукцию овощеводства и садоводства в Краснодарском крае растут на 1% год к году в среднем медленнее, чем цены на аналогичные продукты по РФ в целом, что отражает влияние близости выращивания данных культур к рынкам». Поэтому, по мнению эксперта, краснодарским производителям вполне можно ожидать стабильного спроса со стороны этой компании.