От Wildberries ждут доставки

Компания Wildberries намерена вложить 15 млрд руб. в строительство современного логистического комплекса площадью 300 тыс. кв. м. Располагаться склад будет в Краснодаре. Региональные власти рассчитывают, что центр позволит реализовывать свою продукцию местным производителям продуктов, в том числе фермерам. Эксперты считают такую возможность вполне реальной.



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о строительстве в Краснодаре логистического центра площадью 300 тыс. кв. м. Инвестором проекта выступит компания Wildberries, она намерена вложить в строительство 15 млрд руб.

Новый логистический центр позволит создать почти 15 тыс. новых рабочих мест, даст дополнительный импульс развитию торговли, а также увеличит объемы грузооборота и транспортных услуг, считает губернатор. «Через новую площадку наши производители продуктов питания смогут быстрее доводить их до конечного потребителя. Для нас это принципиально важно. Мы научились добиваться хороших урожаев, перерабатывать продукцию и создавать вполне конкурентоспособный продукт по цене и качеству. Теперь необходимо его реализовывать. Надеюсь, что через новую площадку и наши производители продуктов питания смогут быстрее доводить их до конечного потребителя»,— сказал губернатор. Он добавил, что в ближайшее время представители краевых властей и инвестора подберут и рассмотрят варианты площадок для строительства центра. По мнению Вениамина Кондратьева, важно учесть, чтобы склад располагался «в правильном с точки зрения логистики районе города, соответствовал приоритетам и принципам развития краевой столицы и генплану».

В пресс-службе компании добавили, что строительство логистического центра запланировано на 2020—2026 годы. Там не стали комментировать надежды главы региона.

По мнению экономиста Евгения Змиева, вариантов для строительства логистического центра компании Wildberries в Краснодаре немного. «В этом месте должны сходиться железная дорога, автотрассы и быть свободные земельные участки. Первой напрашивается территория Восточной промзоны, хотя у нее есть минус: ехать к ней и от нее через 10-балльные пробки. Лучшими являются два других варианта: въезд в Краснодар с востока (район Старокорсунской и аэропорта) или въезд с севера (район п. Березового), которые по всем критериям набирают самые высокие баллы»,— считает эксперт.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вайлдберриз» зарегистрировано в 2006 году в Московской области. Это крупнейший в стране интернет-магазин. Выручка за 2018 год составила 69 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млрд руб. Бенефициаром и гендиректором маркетплейса является Татьяна Бакальчук.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев считает, что, согласившись реализовывать местную продукцию, компания получит дополнительное конкурентное преимущество. «Каждая компания старается сделать свой бизнес максимально широким и гибким. Этот проект даст Wildberries дополнительные доходы при сравнительно небольших расходах. Короткое логистическое плечо в совокупности с поддержкой региональных властей, дополнительный ассортимент продукции — это конкурентное преимущество»,— считает эксперт.

Аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин отмечает, что у Wildberries несколько логистических центров в разных регионах страны, в том числе в ЮФО. По его мнению, даже если сейчас Wildberries закупает пищевую продукцию в других регионах, компания отойдет от этого принципа, если продукция окажется дороже, чем на Кубани: «Это ведь рынок. Статистика 1998—2016 годов показывает, что цены на продукцию овощеводства и садоводства в Краснодарском крае растут на 1% год к году в среднем медленнее, чем цены на аналогичные продукты по РФ в целом, что отражает влияние близости выращивания данных культур к рынкам». Поэтому, по мнению эксперта, краснодарским производителям вполне можно ожидать стабильного спроса со стороны этой компании.

Елена Рыжкова