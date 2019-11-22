Звание полковника подогрели духовкой

По решению Московского райсуда взят под стражу начальник управления по работе с личным составом (УРЛС) ГУ МВД России по Нижегородской области Сергей Бывалов. Его обвинили в получении взятки в виде духового шкафа за то, что он направил в МВД России документы для необоснованного присвоения полковничьего звания начальнику Ковернинского отдела полиции Владимиру Голованову. Следователи СК также подали в суд ходатайство об аресте полковника Голованова, которое будет рассмотрено сегодня. Сергей Бывалов вину признал, выдал духовку оперативникам ФСБ и сказал, что готов сотрудничать со следствием.

Начальника УРЛС главного управления МВД по Нижегородской области Сергея Бывалова сотрудники УФСБ задержали утром во вторник возле подъезда и предложили ему пройти на обыск в его квартиру. Затем его допросили, предъявили обвинение в получении взятки и вечером в среду доставили в Московский райсуд для избрания меры пресечения, дав ему переодеться: полковничий китель Сергей Бывалов сменил на куртку, спортивный костюм и кроссовки.

Следователь СУ СК, ходатайствуя об аресте кадровика нижегородской полиции, рассказал, что летом Сергей Бывалов договорился с начальником межрайонного отдела полиции «Ковернинский» Владимиром Головановым о присвоении тому специального звания «полковник». Формально оно ему якобы не полагалось: начальник райотдела занимал подполковничью должность и следующее звание мог получить только за какие-нибудь особые заслуги. Однако начальник УРЛС подготовил и послал в МВД России представление на Владимира Голованова, которому 20 сентября приказом было присвоено звание полковника и обещано «общее покровительство по службе», сообщил следователь. А 19 октября полковнику Бывалову доставили духовой шкаф Siemens стоимостью более 40 тыс руб., купленный свежеиспеченным полковником Головановым. При обыске дома у Сергея Быввалова изъяли ноутбук с интернет-страницей магазина про эту духовку, кассовый чек, а сам шкаф нашли в гараже среди другой хранящейся там бытовой техники.

Следователь подчеркнул, что помимо техники при обысках в гараже, квартире и служебном кабинете начальника УРЛС также были найдены «крупные суммы денег в различной валюте», поэтому следствие предполагает, что были и другие эпизоды преступной деятельности.

Сергей Бывалов просил назначить ему домашний арест, сообщив, что за сутки после задержания он не пытался звонить кому-либо и просить помощи. Он рассказал, что полностью признал свою вину, готов сотрудничать со следствием и сам привел оперативников к своему гаражу, выдав им предмет взятки. Возражая против ареста, защитник Олег Исаев рассказал, что сознавшемуся полковнику нет смысла оказывать какое-либо давление на свидетелей, бежать он никуда не собирается: его загранпаспорт находится на хранении в полиции, а российский паспорт они готовы сдать следователю хоть сейчас. Кроме того, адвокат попросил суд не доверять полученным с нарушениями закона справкам УФСБ и службы собственной безопасности нижегородского ГУ МВД об «обширных связях» полковника Бывалова в правоохранительных органах. По просьбе защиты допросили его молодую супругу, инспектора кадров ОМОНа, которая сообщила, что готова взять мужа на свое содержание в двухкомнатной квартире на Волжской набережной в случае его домашнего ареста. Впрочем, сам Сергей Бывалов слабо верил, что его оставят на относительной свободе. «95% за то, что арестуют…»,– вздохнул он в перерыве, объясняя жене, как правильно списывать показания счетчика и оплачивать электроэнергию.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Александр Аладышкин огласил свое решение взять обвиняемого под стражу до 17 января 2020 года из-за его связей в профессиональной среде и возможности повлиять на ход следствия. Чекисты в штатском повезли полковника внутренней службы в СИЗО.

Любопытно, что после новостей о задержании Сергея Бывалова с “Ъ-Приволжье” связались двое старших офицеров уголовного розыска в отставке. Они утверждают, что присвоение званий, трудоустройство на руководящие должности и снятие взысканий за взятки давно практиковались в полицейском управлении.

Что касается Владимира Голованова, в отношении него также было возбуждено уголовное дело. По сообщению СУ СК, начальника МО МВД «Ковернинский» подозревают в получении в 2017-2019 годах взяток на сумму более 300 тыс руб. за то, чтобы не пресекать работу нелегального пункта по сбору металлолома. Следствие готовится инкриминировать ему и эпизод с передачей духового шкафа Сергею Бывалову в виде взятки. Ходатайство об аресте полковника Голованова будет рассмотрено в Московском райсуде сегодня.

Роман Кряжев