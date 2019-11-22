«СберЛогистика» претендует на рекорд

В Петербурге может состояться крупнейшая сделка за всю историю регионального рынка складов. По информации “Ъ”, холдинг «Адамант» обсуждает возможность строительства логистического комплекса площадью 135 тыс. кв. м для «дочки» Сбербанка — «СберЛогистика». Объект собираются построить в Шушарах в рамках расширения «Армада парка», арендатором которого недавно стала «СберЛогистика».

«СберЛогистика» обсуждает с «Адамантом» строительство складского комплекса по схеме build-to-suite площадью более 130 тыс. кв. м, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. По его словам, речь идет о новом этапе проекта «Армада парк» в Шушарах, который принадлежит «Адаманту». Факт переговоров “Ъ” подтвердили еще три собеседника на рынке коммерческой недвижимости. Площади нужны «СберЛогистике» для организации доставки посылок из интернет-магазинов, говорит один из собеседников “Ъ”.

По информации источника “Ъ”, первоначально стороны собирались заключить сделку в октябре. «Само строительство займет около года — вопрос, будут ли достигнуты договоренности и когда»,— указывает он. В «СберЛогистике» ответили, что им нечего сообщить по запросу “Ъ”. Совладелец холдинга «Адамант» Михаил Баженов в разговоре с “Ъ” назвал информацию об обсуждении сделки не соответствующей действительности.

«СберЛогистика» была основана в мае текущего года, в ее состав входит собственная курьерская сеть, 6 тыс. точек выдачи посылок, собственный склад в Москве площадью около 50 тыс. кв. м. До конца года компания также собирается открыть логистические комплексы в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке. Проект был создан на базе логистического агрегатора Shiptor, который приобрел Сбербанк.

«Дочка» Сбербанка уже сотрудничает с «Адамантом»: вчера компания объявила о долгосрочной аренде 13 тыс. кв.м в «Армада парке». Как пояснили в компании Knight Frank (консультант сделки), в этом году «СберЛогистика» начнет работать на рынке Петербурга. По словам гендиректора компании «СберЛогистика» Сергея Малышева, открытие склада в Петербурге является шагом по созданию федеральной складской инфраструктуры. «Мы стремимся быть ближе к клиенту-получателю, чтобы сократить срок доставки и улучшить сервис для наших клиентов-отправителей»,— пояснили в компании. По словам представителя «СберЛогистики», компания рассчитывает войти в тройку лидеров логистического рынка и намерена продолжить развитие складской сети.

Площадь складского комплекса «Армада Парк» составляет 104 тыс. кв. м. Сейчас все доступные площади в нем сданы в аренду, и «Адамант» планирует ввести еще 135 тыс. кв. м складов по модели built-to-suit. Ранее господин Баженов говорил РБК, что проект будет разбит на две очереди по 67 тыс. кв. м, а инвестиции в строительство составят около 40 тыс. за кв. м. Таким образом, его стоимость может составить около 5,4 млрд рублей.

По словам руководителя отдела складских и индустриальных помещений JLL Евгения Бумагина, речь идет о крупнейшей сделке за пределами московского региона. Сейчас этот статус имеет сделка по строительству распределительного центра для сети «Лента» компанией «Ориентир», напоминает он. По его словам, «СберЛогистика» создает инфраструктуру и оценивает свои потребности с учетом развития онлайн-торговли, которая растет на 15–18%. Другой собеседник “Ъ” на рынке считает заявленный объем избыточным.

При текущем дефиците качественных складских площадей проект может быть реализован одной очередью, полагает руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости IPG.Estate Филипп Чайка. При наличии избыточных площадей их можно вывести на спекулятивный рынок, заключая краткосрочные договоры аренды на два-три года в перспективе расширения собственного хранения, указывает он. В направлении московского шоссе сконцентрировано около 27% качественных складов Петербурга и области, однако дополнительные 135 тыс. кв. м не окажут существенного влияния на ситуацию, уверен гендиректор Colliers International в Санкт-Петербурге Андрей Косарев.

Согласно данным Data Insight, емкость рынка логистики для интернет-магазинов за первое полугодие выросла на 33% и составила 218 млн посылок. При этом собственными силами интернет-магазины доставляют только 51% всех посылок, тогда как остальной рынок распределен между логистическими компаниями (29%) и «Почтой России» (20%). Объем рынка онлайн-продаж на Северо-Западе по итогам шести месяцев этого года составил 101,3 млрд рублей, количество заказов — 26,5 млн.

Константин Куркин