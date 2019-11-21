Развитие малого и среднего предпринимательства: основные тренды

Перспективы развития малого и среднего бизнеса в Башкирии, программы государственной поддержки, доступность банковского финансирования были темами обсуждения на деловом завтраке, проведенном «Коммерсантъ-Башкортостан» 14 ноября в отеле Holiday Inn Ufa. В дискуссии приняли участие директор республиканского Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Ирек Гареев, уполномоченный по защите прав предпринимателей республики Флюр Асадуллин, председатель регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева, директор центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Денис Мусин, представители банков, участники рынка, журналисты ведущих региональных СМИ.

Дискуссия началась с того, что в республике нет единых официальных данных о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и динамике развития этого сегмента: свою статистику ведет Росстат, налоговые органы, муниципалитеты, и их данные разнятся. По данным Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 1 января текущего года в республике было зарегистрировано 126–127 тыс. участников этого рынка. За год их стало меньше на 6 тыс. К концу года, как сообщил глава агентства Ирек Гареев, цифры должны улучшиться благодаря «стратегии новой управленческой команды, направленной на увеличение финансовой поддержки предпринимателей и создание бизнес-инфраструктуры».

Участники делового завтра дали разные оценки состояния предпринимательского климата в республике. Так, по оценке председателя регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаевой, количество предпринимателей, вступающих в организацию, растет, желающих заниматься бизнесом меньше не становится. С другой стороны, по словам директора центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Дениса Мусина, прорыва в развитии этого сегмента бизнеса, о котором так часто говорят власти, не происходит: малым и средним предпринимательством по-прежнему занимается 2-4% занятых в экономике, «и прогресса мы не видим». Система поддержки предпринимательства напоминает разбалансированную машину, отметил Денис Мусин. С одной стороны, есть программы господдержки, с другой — действуют правоохранительные органы, у которых «задача прийти и оштрафовать». Башкирия входит в пятерку регионов по числу выявленных уголовных преступлений экономической направленности, но эта статистика оптимизма не добавляет, отметил докладчик. В качестве примера действий власти, не способствующих развитию МСП, он привел работу комиссий по благоустройству в Уфе, которые под разными предлогами штрафуют предпринимателей. Например, штрафы накладываются за «не тот цвет урн».

Представители банков отмечают растущее число заявок от субъектов МСП на получение кредитов и участившуюся конвертацию этих обращений в реальные сделки. По словам директора Башкирского филиала Россельхозбанка Алексея Самсонова, с начала года прирост заявок составил около 9%, особенно это касается фермерского бизнеса. Банк аккредитован для участия в госпрограммах стимулирования кредитования субъектов МСП, где средства можно получить даже под 5%. 2019 год в Россельхозбанке объявлен годом активного развития и поддержки ВЭД своих клиентов. Введены преференции для экспортно-ориентированных компаний АПК в рамках акции «Агроэкспорт» (до 31 января 2020 года), которая сейчас предлагает большинство услуг без комиссий: открытие счетов с дистанционным банковским обслуживанием, переводы в национальной и иностранной валюте и другое. В банке успешно функционирует Центр компетенций по проведению консультаций при реализации задач выхода на экспорт. Для МСП стандартизируются предложения по микрозаймам, чтобы упростить и ускорить процесс получения средств заемщиками.

Директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Башкирии Евгений Ванин сообщил, что с начала года в банке финансовую поддержку получили 11 субъектов малого и среднего бизнеса на сумму около 450 млн. руб. В основном это компании, оказывающие различного рода услуги населению, нефтесервисные предприятия и представители обрабатывающих производств. В регионе отмечен рост интереса к инструментам лизинга и факторинга, которые с точки зрения экономической эффективности иногда дают даже больший эффект, чем кредитование, отметил Евгений Ванин.

Заместитель управляющего по малому и среднему бизнесу уфимского офиса ФК «Открытие» Гульнара Валиева сообщила, что банк только недавно подключился к программе поддержки МСП и пока согласовал две заявки на общую сумму 185 млн руб. Госпожа Валиева обратила внимание представителей власти на то, что в этом сегменте бизнеса очень актуальна тема рефинансирования уже имеющихся кредитов, и предложила рассмотреть вопрос распространения господдержки на эти виды банковских продуктов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей республики Флюр Асадуллин рассказал о том, что большая часть жалоб предпринимателей по-прежнему касается административного давления. К этой категории он отнес не только случаи прямого давления на предпринимателей, но и отказы в участии в приватизационных программах, договорах аренды помещений и земельных участков. Работу бизнес-шерифов — заместителей глав администраций по взаимодействию с бизнесом, которые появились во всех муниципалитетах Башкирии этим летом, господин Асадуллин пока оценивает осторожно: «У половины бизнес-шерифов, которые пришли из предпринимательской среды, глаза горят, они хотят работать. Остальные — «серые шинели», которые раньше работали в администрациях на должностях заместителей глав администраций».

Генеральный директор ООО «Башкирские пасеки+» Сергей Мулюков и финансовый консультант, совладелец сети халяльных кафе «Радость есть» Ренат Хилажев обратили внимание участников дискуссии на слабую информированность представителей МСП о том, на кого именно распространяются программы господдержки, и о том, как в банках принимают решение о кредитовании. Господин Хилажев предложил подготовить профессионалов по андеррайтингу и скорингу, которые могли бы оказывать предпринимателям квалифицированные консультации, а Сергей Мулюков обратил внимание на доступность льготных кредитов для представителей МСП.

«Коммерсантъ-Башкортостан» благодарит всех участников дискуссии.

До новых встреч!