Ввод жилья в Пермском крае вырос на 30%

За десять месяцев 2019 года в Пермском крае введено в эксплуатацию 790 тыс. кв.м. По данным Пермьстата, это на 30% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

«Объем ввода многоквартирных домов также превысил показатель прошлого года. В этом году девелоперы возвели 284.6 тыс. кв.м. Это на 8% больше, чем за 10 месяцев 2018 года», - заявил первый вице-премьер краевого правительства Михаил Сюткин.

Индивидуальными застройщиками введено в действие 505,8 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что почти вдвое больше, чем в январе-октябре 2018 года.