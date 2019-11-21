В Екатеринбурге водители выстроились в гигантские очереди к врачам

С начала недели в медицинских центрах Екатеринбурга наблюдается ажиотаж из желающих получить пройти транспортную комиссию и получить медсправку водителя. Как рассказал “Ъ-Урал” один из участников рынка, если обычно в день за справкой обращались порядка 50-70 человек, то сейчас 350 человек. «Мы стараемся работать в обычном режиме, но до последнего клиента. Чтобы каждый мог получить услугу»,— отметил собеседник. По его словам, время прохождения транспортной комиссии составляет 15-30 минут. Сейчас стоимость справки составляет около 2 тыс. руб. С завтрашнего дня по некоторым видам категорий прав стоимость поднимется до 7 тыс. руб.

Напомним, с 22 ноября в России вступит в силу приказ Минздрава, который меняет порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей. Теперь помимо обследования врачом психиатром-наркологом будет проводиться исследование мочи на наличие психоактивных веществ, таких как опиаты, амфетамин, каннабиноиды, метадон, кокаин и барбитураты, а также качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови с целью выявления маркера хронического алкоголизма. В Свердловской области процедуру анализа на CDT проводит только Областная наркологическая больница.

В связи с тем, что обследования будут проводиться в расширенном объеме, будет увеличено и время прохождения процедуры. Наркологи просят водителей, которые впервые получают или меняют права заранее обращаться за медзаключениями, сроки их готовности с 22 ноября могут занимать до нескольких недель.

Алексей Буров