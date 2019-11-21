ЗАО «Тролза» обязали вернуть субсидию Минпромторга России

Иск Министерства промышленности и торговли РФ к ЗАО «Тролза» в размере 478 млн руб. связан с тем, что производитель троллейбусов не смог достичь результатов, для которых предоставлялись субсидия министерства.

Как сообщили "Ъ-Средняя Волга" в Минпромторге России, в 2018 году ЗАО «Тролза» в рамках постановления правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета производителям городского наземного электрического транспорта» была предоставлена субсидия на компенсацию скидки, предоставленной покупателю при реализации техники, в размере 478 млн руб.

«В связи с недостижением показателя результативности предоставления субсидии и в соответствии с пунктом 6 Правил предоставления субсидии производитель обязан вернуть субсидию. В связи неисполнением ЗАО „Тролза“ требований Минпромторга России о возврате субсидии было направлено исковое заявление в Арбитражный суд Москвы»,— отметили в ведомстве.

Сергей Петунин