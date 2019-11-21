В России разрабатывается система быстрого интернета для поездов и самолетов

В России могут создать новую систему быстрого интернета для высокоскоростного транспорта — автомобилей, поездов, самолетов, сообщили «Известиям» в Национальной технологической инициативе (НТИ; государственная программа поддержки развития перспективных отраслей). В 2022 году планируется развернуть первый экспериментальный участок.

НТИ — государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Разработка НТИ началась в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

Проект высокоскоростного интернета одобрен рабочей группой НТИ «Аэронет». Новая система будет совместима с действующими стандартами спутниковой и сотовой связи (3G, 4G и 5G). К 2025 году авторы проекта намерены пустить экспериментальный сегмент сети в Геленджике, а первый опытный район — на направлении Москва—Адлер. Полная стоимость одобренного проекта не уточняется.

Напомним, в 2019 году сети пятого поколения (5G) после продолжительного периода тестирования запустились в коммерческую эксплуатацию на всех континентах. Российские операторы могут начать предлагать услуги 5G в 2020 году, но в этом им нужна помощь регуляторов.

О том, почему сети 5G в России нужно развертывать прямо сейчас,— в материале “Ъ” «Пятое поколение застыло в нетерпении».