Пятое поколение застыло в нетерпении

В текущем году сети пятого поколения (5G) после продолжительного периода тестирования запустились в коммерческую эксплуатацию на всех континентах. Услугами на базе 5G сегодня уже пользуются жители нескольких стран мира, и на платформе новых технологий готовятся новые сценарии для промышленности. Российские операторы могут начать предлагать услуги 5G в 2020 году, но в этом им нужна помощь регуляторов. Без 5G невозможны цифровизация экономики страны, эффективное развитие ключевых отраслей и реализация запланированных национальных проектов.

События, связанные с внедрениями технологий 5G, стали главной темой конференции Mobile 360 Eurasia 2019, которая прошла в октябре в Москве и была организована Международной ассоциацией операторов GSMA. На конференции обсуждались мировой опыт и возможности его применения в российских реалиях.

Сейчас совершенно очевидно, насколько велик интерес к технологиям 5G как в развитых, так и развивающихся странах. Первые коммерческие сети запустились в текущем году, причем за право считаться лидерами боролся американский оператор Verizon и три оператора из Южной Кореи (SK Telecom, KT и LG Uplus). В сетях Verizon, KT и SK Telecom развернуты решения Ericsson, а в целом оборудование Ericsson используется в 20 сетях, запущенных в коммерческую эксплуатацию в США, Европе, Азии и Австралии. На данный момент у Ericsson подписано 70 контрактов и соглашений о намерениях в сфере 5G, Huawei объявил о более чем 60 5G-контрактах, а Nokia — примерно о 50. Также инфраструктуру для 5G-сетей беспроводного доступа предлагают Samsung и ZTE.

Экономическая целесообразность внедрения 5G

Миграция на технологии 5G выгодна всем. И пользователям, которые получат доступ к новым услугам на базе быстрого мобильного интернета, и операторам, которые за счет обновления инфраструктуры до 5G смогут получать существенный доход от услуг для B2B и B2C. Развертывание технологий 5G не является дополнительной нагрузкой — операторам все равно приходится постоянно инвестировать в развитие своих сетей, и расходы заложены в CAPEX. Сейчас у операторов назрела потребность в модернизации: они обновляют сетевую инфраструктуру, и во многих случаях им выгодно отдать предпочтение продуктам и решениям с поддержкой 5G. Тем более что передача 1 ГБ трафика в сетях 5G обходится дешевле, чем в сетях 4G. По оценке Ericsson, за счет использования технологий 4G, MIMO и 5G NR, повышающих емкость сети и эффективность использования частотного ресурса, стоимость расходов на обработку трафика в пересчете на 1 ГБ можно снизить в десять раз.

Кроме того, чем стабильнее подключение и выше скорости передачи данных, тем активнее абоненты пользуются интернетом, в частности смотрят видео с экранов планшетов и смартфонов, а значит, тратят больше трафика и, соответственно, денег. Согласно исследованию одного из мировых операторов, в среднем пользователь 5G потребляет 1,3 ГБ, а пользователь LTE — всего 400 МБ в день. «Мы наблюдаем первые признаки того, что предлагаемый по различным тарифам контент постепенно подталкивает к переходу на более дорогие тарифы. Как минимум, новые услуги и приложения вызывают интерес у потребителей: 20% трафика данных в 5G сети SK Telecom приходится на цифровые сервисы, которые работают только на пятом поколении»,— говорится в отчете OVUM «5G Consumer Broadband Pricing Report: 2Q19».

В большинстве случаев решения 5G будут работать на сетях LTE — такой подход позволит операторам экономично и быстро развернуть непрерывное покрытие, а также свободно выбирать регионы для первых запусков 5G. Например, решение Ericsson Spectrum Sharing позволяет развернуть сеть пятого поколения на базе уже имеющегося оборудования для 4G. Простой апгрейд ПО открывает возможность использовать оба стандарта одновременно: 5G New Radio (NR) и LTE. В основе системы лежит интеллектуальный алгоритм, который распределяет ресурсы в зависимости от того, сколько к сети подключено 4G- и 5G-устройств в каждый момент времени. Компания также внимательно относится к безопасности и надежности сетей. В частности, она разработала и поставляет клиентам специально созданное для 5G-сетей решение интеллектуального управления безопасностью на основе алгоритмов машинного обучения, которое адаптируется под новые угрозы и контекст.

Перспективные сценарии для монетизации

Отрасль уже не первый год обсуждает варианты возврата инвестиций в инфраструктуру пятого поколения. Мэтс Грэнрид, генеральный директор GSMA, выступил на конференции Mobile 360 с приветственным словом, наполненным неподдельным энтузиазмом по поводу происходящего по всему миру прогресса с 5G. «В истории нашей индустрии не было более захватывающего времени,— заявил он.— Я глубоко убежден, что мы находимся у порога следующей индустриальной революции». Интернет вещей (IoT) и все, что связано с Индустрией 4.0,— один из основных сценариев применения высокоскоростных сетей с малой задержкой сигнала. В первую очередь это важно для автономного транспорта, робототехники, VR/AR-стриминга и игровых сервисов.

По оценке Deloitte, для провайдеров услуг связи основными направлениями, генерирующими выручку, станут сервисы в области мобильного здоровья (mHealth) и мобильных платежей (mPayments). В отчете компании 2019 Telecommunications Industry Outlook это обосновывается тем, что во всем мире растет число пользователей носимых устройств, используемых для поддержания здоровья или наблюдения за ним. Операторы могли бы зарабатывать на подобных услугах, например предлагать сервис для учета потребления лекарств, соблюдения дозировки. В области мобильных платежей операторы могли бы играть роль интегратора, который объединяет устройства, приложения, методы оплаты, способы идентификации клиентов.

Согласно наблюдениям Ericsson, первые сети 5G развертываются с целью увеличения емкости существующих сетей в городах-миллионниках — там, где наблюдается повышенная нагрузка на сотовые сети и для оказания качественных услуг операторам требуется дополнительная емкость. Однако уже в будущем появятся новые сценарии для промышленности и IoT, в которых будут в полной мере задействованы уникальные возможности 5G: высокие скорости, минимальное время задержки и надежная защита данных. Операторы смогут предлагать новые услуги для пользователей и корпораций, приносящие дополнительный доход.

Российские проблемы и пути их решения

Страны бывшего СССР потратят $28 млрд на технологии 5G в ближайшие шесть лет начиная с текущего, прогнозирует GSMA. Большая часть этих миллиардов придется на Россию. По-настоящему весомые инвестиции начнутся с 2021 года.

В плане развития 5G Россия имеет свою специфику. В апреле стало ясно, что коммерческие операторы смогут получить лишь крайне ограниченный диапазон, который не позволяет раскрыть весь потенциал услуг пятого поколения связи. Частоты, которые используются телекомами во всем мире,— 3,4–3,8 ГГц — заняты спутниковыми сетями Минобороны и ФСО, и расставаться с ними даже частично военные не готовы. В этом году концепция изменилась: регуляторы предлагают 4,4–5 ГГц в качестве официального частотного диапазона для 5G.

Между тем для успешного и экономичного развертывания 5G в России критично важно освободить средний частотный диапазон. По оценке Ericsson, именно он позволяет обеспечить качественное покрытие, в том числе внутри помещений, используя имеющиеся площадки для базовых станций без необходимости строить новые и уплотнять сеть. Этот диапазон наиболее популярен в мире в силу того, что во многих странах он был свободен. В результате он стал приоритетным при разработке пользовательских устройств — на рынке они уже имеются в ассортименте. А вот с устройствами, поддерживающими диапазон 4,8–4,99 ГГц, который может стать основным для 5G, в России ситуация сложнее: они появятся в продаже через два-три года.

Ericsson предлагает решение этой проблемы — использовать три группы частотных диапазонов для разных целей. Первое — задействовать низкий частотный диапазон 700 МГц, который освободился при переводе телерадиовещания на цифровой формат. Он позволит обеспечить более широкое покрытие при умеренной емкости, что актуально для труднодоступных и малонаселенных районов России, а также покрытие за пределами плотной городской застройки, вдоль дорог. С таким же подходом к низкому диапазону Т-Mobile в США развивает 5G в диапазоне 600 МГц с национальным покрытием.

Вторая часть решения — для совместной работы 4G и 5G использовать полосы частот, на которых работают традиционные технологии (2G/3G/4G). При этом постепенно свести к минимуму, а затем и вовсе прекратить использование частот (800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц) под стандарты предыдущих поколений. Это позволит операторам оптимально распорядиться спектром и предоставлять услуги 4G и 5G высокого качества.

Третье предложение Ericsson — изучить опыт США по запуску услуг на сверхвысоких частотах (свыше 26 ГГц), что может пригодиться для индустриального применения, цифровизации производства. У этого диапазона есть плюсы и минусы. К первым относятся: широкая доступная емкость, компактные размеры антенн, сверхмалые задержки передачи данных. Технология позволяет снизить ее с 20–30 мс до 5 мс, что критически важно при передаче данных в реальном времени, например, для удаленного управления техникой. Главный минус — сложно обеспечить охват внутри помещений, требуется более плотно строить сеть для стабильного покрытия. То есть как единственный диапазон для работы 5G он не годится.

Для реализации всех задач и ожиданий от технологии 5G необходима комбинация из трех областей частотных диапазонов: ниже 3 ГГц — для покрытия с умеренной емкостью, от 3 до 6 ГГц — для высокой емкости, свыше 26 ГГц — для сценариев с низкой задержкой, сверхвысокой емкостью и для промышленной автоматизации. Отсутствие любого из этих частотных компонентов ведет к существенному увеличению сроков и стоимости внедрения сетей пятого поколения вплоть до практической невозможности решить эту задачу с экономической целесообразностью.

«Очень важно, чтобы российская телекоммуникационная отрасль была успешно интегрирована в мировой рынок технологий, деловых отношений и торговли. Только так Россия сможет экономически эффективно развивать сети связи, масштабировать перспективные сценарии использования новых технологий и в полной мере использовать их возможности. Сети 5G будут играть ключевую роль в цифровизации экономики: они станут основой развития национальных проектов и платформой для постоянных инноваций. Благодаря технологиям 4G появились «Яндекс» и «Тинькофф». Запуск сетей 5G даст импульс для создания новых сильных российских компаний и выведет Россию на новый уровень цифровизации промышленности, послужит росту эффективности и объемов производства»,— уверен президент Ericsson в России Себастиан Толстой.

Светлана Рагимова, Юлия Лю