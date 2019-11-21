Удмуртия и восемь других регионов РФ создадут единый орган госвласти по региональному госконтролю

Девять регионов России, включая Удмуртию, примут участие в пилотном проекте по созданию единого органа госвласти, который будет осуществлять проекты в сфере контрольно-надзорной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

«Надзорные органы осуществляют постоянный контроль за исполнением требований нормативно-правовых актов органами исполнительной власти, различными организациями, учреждениями, предприятиями, должностными лицами и гражданами»,— говорится в сообщении. В перечень регионов, помимо Удмуртии, вошли Калужская, Калининградская, Ульяновская и Ленинградская области, Ставропольский и Хабаровский край, Ненецкий и Ханты-Мансийский АО. Напомним, что запустить обозначенный пилотный проект ранее поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев.