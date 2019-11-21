Как «гонорар успеха» может помочь развитию судебного инвестирования

Легализация «гонорара успеха» может поспособствовать законодательному регулированию и такого инструмента, как инвестирование в судебные процессы. В России рынок судебного финансирования начал развиваться недавно, первые шаги на этом поле делают специализированные площадки (Platforma), инвестфонды (NLF Group) и юридические фирмы (см. “Ъ” от 2 ноября 2018 года).

Комментируя “Ъ” поправки к закону об адвокатуре, глава Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко отметил, что через «гонорар успеха» адвокат, по сути, «финансирует судебный процесс» и «делит с доверителем риск негативного судебного решения». При этом, по его словам, «идея судебного финансирования приветствуется на уровне Верховного суда и юридического сообщества в целом». Как раз в день обсуждения Госдумой поправок о «гонораре успеха» на конференции в ЦМТ, организованной проектом Platforma и «Деловой Россией», был представлен законопроект, предлагающий ввести новую главу в Гражданский кодекс РФ (ГК) о финансировании судебных расходов третьим лицом и условиях такого договора.

Выступая на мероприятии, руководитель юридического департамента Platforma Александр Стефановский пояснил необходимость поправок к ГК тем, что сейчас у судебного инвестора нет уверенности и нет гарантий, что он сможет потом взыскать через суд вложенные деньги. Если юрфирма не готова работать за «гонорар успеха», в этом случае она как раз перекладывает риски на инвестора, указал он. «Предлагаем единый договор, где будут прописаны взаимные обязательства — истца, инвестора и юрфирмы (юриста)»,— заявил господин Стефановский.

Член совета «Деловой России», руководитель Центра правовой поддержки Алексей Мишин выразил мнение, что благодаря поправкам о «гонораре успеха» бизнес сможет получать «более серьезную, обоснованную, квалифицированную помощь». По его мнению, введение регулирования для судебного инвестирования «отчасти будет напоминать ту же дорогу». Если получится принять законопроект о судебном финансировании, добавил господин Мишин, «появится еще один механизм для защиты нарушенных прав, для взыскания денег, для борьбы с плохими людьми и организациями».

Его поддержал председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго, отметивший, что разница между «гонораром успеха» и судебным финансированием «институционально невелика».

Екатерина Волкова