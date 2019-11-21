Новый резидент «Титановой долины» планирует запустить производство чугуна до конца 2020 года

АО «Верхнесалдинский Металлургический завод» (ВСМЗ, принадлежит нижегородской компании «Юламенс») планирует запустить к концу 2020 – началу 2021 года производство чугуна в ОЭЗ «Титановая долина». Об этом рассказал совладелец и генеральный директор предприятия Ильдар Мухутдинов. Он пояснил, что новый завод будет производить гранулированный чугун высокой чистоты с использованием бездоменной технологии прямого восстановления железа — FCIT (fast cast iron technology).

Производственная мощность предприятия составит 40 тыс. т гранулированного чугуна в год. Объем капитальных и инвестиционных затрат составит 1,1 млрд руб., 750 млн руб. из которых составляет стоимость технологической установки на основе кольцевой печи. Недавно этот проект был одобрен экспертным советом ОЭЗ «Титановая долина».

«Выбранный нами способ производства чугуна имеет ряд существенных отличий от традиционного доменного способа. В первую очередь это связано с тем, что для восстановления железа будет использоваться принципиально другой агрегат металлизации: кольцевая печь с вращающимся подом. Мы разработали бизнес-план с учетом использования максимально дешевого сырья — железного концентрата с содержанием железа около 54-57%. Уже договорились с рядом поставщиков в Свердловской области», — рассказал Ильдар Мухутдинов.

Общий срок окупаемости проекта составит более пяти лет, с учетом строительства завода. При его успешной реализации в дальнейших планах компании увеличить мощности до 150 тыс. т гранулированного чугуна в год. Инвестиции в этот этап оцениваются в 2,3 млрд руб., срок окупаемости не более пяти лет с начала реализации проекта, из которых примерно год займет строительство дополнительных мощностей.

«Наш основной заказчик — российские машиностроительные и оборонные предприятия, которые изготавливают чугунные элементы оборудования, а также металлургические предприятия неполного цикла, производящие особо качественные марочные стали в электрических печах», — рассказал господин Мухутдинов. Конкурентным преимуществом продукции завода он назвал более низкую стоимость чистого металла. «Так, биржевая стоимость тонны чугуна сегодня составляет около $530, мы же заложили в бизнес-плане продажу по $365 за тонну, почти на 30% ниже рынка. То есть наш чугун у нас будет стоить, как передельный. Возможно, в дальнейшем развитие бизнеса позволит запустить и собственные литейные мощности, которые уже будут обеспечены нашим же сырьем», — отметил он.

Предприятие оценивают свою долю рынка не более 0,08% (всего в стране производится 50-51 млн т чугуна). «Но на местном уровне это важный проект: региональная промышленность должна развиваться, обрастать современными технологиями, снижать издержки», — подытожил глава компании.

Татьяна Дрогаева